Резонансна ДТП у Харкові. Автівку «мажора» оглянули експерти (фото)

Раніше Микола Харківський повідомляв, що в Infinitі нібито були технічні проблеми

У автівці імовірного винуватця смертельної аварії гальма працювали

Увечері 26 жовтня у Харкові сталася резонансна аварія: автомобіль Infiniti, за кермом якого перебував 16-річний Микола Харківський, на шаленій швидкості врізався в легковик Chevrolet, яким керував 58-річний чоловік. Унаслідок аварії водій Chevrolet, 58-річний Ігор Носов, загинув миттєво. Водій і пасажири Infinitі отримали травми.

Сьогодні, 12 листопада, відбувся огляд автомобілів учасників нещодавного «гучного» ДТП у Харкові експертами. Про це повідомила в Іnstagram донька загиблого водія Chevrolet Анастасія Носова.

«Фінік із справною гальмівною та рульовою системами. Що й потрібно довести... Рейка рульова обертається, супорти притискають колодки до дисків. І диски та колодки нульцеві», – прокоментувала відомості вона.

Офіційні висновки експерти нададуть згодом.

Розслідування у цій справі триває.

Нагадаємо, імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський, якого суд відправив за ґрати на два місяці без права на заставу, на засіданні відмовився від коментарів щодо аварії, однак на камеру зізнався журналістам, що за кермом Infiniti був саме він.

Він говорив, що нібито намагався гальмувати, однак у автомобіля відмовили гальма.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо згодом, мажор, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, має судимість за постріли в обличчя жінки.



