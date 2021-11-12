Поліція почала полювання на несправні автомобілі. Кого перевірятимуть

Із 12 листопада патрульна поліція почала перевіряти технічний стан автомобілів, які мають проходити обов’язковий техогляд

Технічний стан автомобілів в Україні перевірятимуть прямо на дорозі. Для цього поліція використовуватиме спеціальні мобільні діагностичні станції. Перевірки розпочалися 12 листопада 2021 року.

«З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю», – написав на своїй сторінці у Facebook Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Який транспорт перевірятимуть

За словами Білошицького, діагностичними станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області.

Перелік транспорту, який перевірятиме поліція, має наступний вигляд:

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

автобуси;

вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;

спеціалізований транспорт.

Що будуть перевіряти

За допомогою мобільних діагностичних станцій поліцейські можуть:

замірювати параметри світла фар;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

аналізувати викиди вихлопних газів бензинових двигунів;

замірювати коефіцієнт димності дизельних двигунів;

замірювати рівень зовнішнього шуму транспорту;

визначати люфт рульового управління;

перевіряти інші елементи конструкції.

Інші зміни для водіїв

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд для всіх без виключення легковиків. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

Раніше також уряд вніс зміни до:

правил видачі водійських посвідчень;

правил підготовки водіїв.

Про всі ці зміни «Главком» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.