Завтра на дорогах України з’являться поліцейські мобільні діагностичні станції: кого перевірятимуть 

Приватні легковики у поле зору не потраплять

Із 12 листопада на дорогах України розпочнеться техконтроль транспорту

Із 12 листопада патрульні поліцейські у всіх областях України почнуть використовувати спеціалізовані автомобілі – мобільні діагностичні станції – для контролю технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю. Про це пише auto.today.ua.

Зокрема, перевірятимуть вантажівки понад 3,5 тонни та причепи до них, автобуси, таксі, автомобілі з небезпечним вантажем, окремі спеціалізовані транспортні засоби, а також легкові авто, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів для отримання прибутку.

Потрібно зазначити, що приватні легкові автомобілі не перевірятимуть. Принаймні до запровадження в Україні обов'язкового техогляду легкових автомобілів (передбачаються придорожні перевірки).

За допомогою спеціального обладнання поліцейські будуть робити вимірювання параметрів світла фар, вимірювати висоту малюнка протектора шин, встановлювати рівень викидів вихлопних газів бензинових двигунів, вимірювати коефіцієнт димності дизельних двигунів, вимірювати допустимість рівня зовнішнього шуму, визначати люфт рульового управління, перевіряти інші елементи конструкції.

Нагадаємо, водіям готують нові штрафи. Стало відомо, на кого полюватимуть цього разу.

Читайте також: