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    Водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном

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    Водій автомобіля Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопчика та дівчинку, Харків, 11 листопада 2021 року - Водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном
    Водій автомобіля Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопчика та дівчинку, Харків, 11 листопада 2021 року
    фото: Харківська обласна прокуратура

    Підозрюваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі

    Водій автомобіля Toyota Land Cruiser, який збив 13-річних хлопчика та дівчинку на пішохідному переході у Харкові, на момент дорожньо-транспортної пригоди був у стані наркотичного сп'яніння. Про це повідомив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

    «Здійснили хімічний аналіз сечі водія. На момент ДТП він перебував у стані наркотичного сп'яніння метадоном», – повідомив Чубенко.

    За його словами, у зв'язку з цим правоохоронці перекваліфікували кримінальну справу з ч. 2 ст. 286 на ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу.

    «Нова кваліфікація є новою статтею Кримінального кодексу, яка передбачає суворішу відповідальність саме за ДТП, вчинену у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння», – пояснив Чубенко.

    Речник також повідомив, що прокуратура клопотатиме про запобіжний захід водію у формі тримання під вартою без можливості внесення застави.

    Правоохоронці оголосили підозру 34-річному водієві за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу. Йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до 8 років.

    Очевидці повідомили, що винуватець ДТП у Харкові перед аварією забирав «закладку» з наркотиками.

    Також сьогодні медики розповіли про стан дітей, яких у Харкові збив позашляховик.

    Нагадаємо, 11 листопада на пішохідному переході у Харкові автомобіль наїхав на двох дітей. Одна дитина потрапила прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився та проїхав ще декілька метрів.

    Згодом з'ясувалося, що за годину до наїзду на дітей водій Toyota робив дивні маневри на дорозі (відео).

    Водія затримали полісмени. Правоохоронці підозрювали, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

    Через кілька годин на місці аварії з дітьми водійка Mazda збила патрульного.

    Теги: прокуратура ДТП водій автомобіль Toyota Toyota Land Cruiser прессекретар
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    Водій, що збив дітей у Харкові, був під метадоном