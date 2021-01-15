Про евакуацію автомобілів з київських вулиць

Поліція має звернути пильну увагу на ситуацію в Києві щодо примусової евакуації приватних машин

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Как вы относитесь к рэкету и вымогательству? Это когда к вам приходят и говорят – бабки гони. А для верности, чтобы вы не перечили, выкрадают родственника, поджигают офис, забирают машину… В 90-х такое было популярно. Особенно страдали мелкие бизнесмены и торговцы, которые в силу крайне несовершенного и противоречивого законодательства вынужденно совершали то или иное нарушение. На таких «нарушителей» и приходил рэкет с требованием откупиться, иначе – неприятности.

Со временем откровенный грубый рэкет превратился в респектабельную корупцию, и явное физическое давление, угроза имуществу перестало быть нормой в приличном обществе.

Пока на улицах Киева не появились эвакуаторы, которые, прикрываясь сотрудничеством с Киевской городской администрацией, вернули подзабытые принципы «заработка». А именно, они высматривают легковые машины, припаркованные хотя бы с минимальным нарушением правил. (Например, можно парковаться не ближе 10 метров до пешеходного перехода или выезда со двора, а замеры показывают 9 метров.) И эти машины принудительно увозят на свои площадки. Чтобы забрать их, с владельцев требуют около 2 000 гривен. Для «прикрытия» и демонстрации легальности 255 грн (около 10%) направляется в виде официально штрафа в бюджет, а 1700 грн делится между участниками схемы. Если хозяин авто не платит в тот же день, включется «счетчик». Это тоже признак рэкетирской практики.

Как именно делятся полученные от автомобилистов деньги, я не знаю. Не исключаю, что в этом задействована реальная организованная преступность и деньги попадают в том числе в воровской «общак». Почти уверен, что свою долю имеют должностные лица из Киевской горадминистрации.

Думается мне, что полиция должна обратить на ситуацию в Киеве с принудительной эвакуацией частных машин пристальное внимание, провести следственные действия. И НАБУ могло бы не сопли жевать, а выяснить, есть ли коррупция в этом деле?

Но что же делать, чтобы на деле решить проблему в Киеве? Это вопрос комплексный, предлагаю несколько практических действий.

1. Нанести на дороги и обочины разметку для паркования, чтобы исключить двоякое трактование дорожных ситуаций. Синяя обочина - платная парковка. Желтая обочина - парковка запрещена со штрафом. Красная обочина – парковка запрещена категорически с эвакуацией.

2. Неотвратимо штрафовать нарушителей за неправильную парковку, а не как сейчас - в единичных случаях для оправдания эвакуации. Штраф в 255-510 грн – само по себе достаточное серьезное наказание просто за «постоять».

3. Стимулировать создание парковочных площадок и паркингов.

4. Навести порядок с парковкой во дворах жилых домов. Определить места, разрешенные и запрещенные для парковки с применением разметки, знаков и здравого смысла.

5. Пересмотреть применение правил дорожного движения с учетом реалий безопасности и удобства.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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