Українці розробили унікальну навігацію, яку вже використовує світовий автопром

Компанія, яку заснували українці, розробила для Audi навігацію, яка проєктується на лобове скло

Компанія Apostera, яку заснували українці розробила унікальну навігацію для автомобілів. Інноваційну розробку вже придбала Audi, та використовує її на електричному кросовері Q4 e-tron. Також українці ведуть перемовини ще з чотирма світовими виробниками автомобілів. Але назви компаній поки що не розголошуються. Про це повідомляє видання AIN.

Навігаційна система від українців працює наступним чином. На картинку, яку водій бачить через лобове скло, Apostera додає інформацію, яка показує, куди їхати. Наче хтось намалював поверх дороги підказки. Виглядає, як доповнена реальність, але насправді не зовсім.

Для навігації класична доповнена реальність не підходить. Вона доповнює реальність без розуміння фізики навколишнього середовища. Уявіть, що ви їдете по дорозі, і на лобовому склі спливає важлива підказка - і повністю закриває собою пішохода, який переходить дорогу прямо перед вашим авто. За класичною доповненою реальністю ви не побачите цього пішохода і не встигнете загальмувати.

Тому Apostera використовує так звану змішану реальність. Перед тим, як відображати що-небудь, технологія розпізнає і аналізує, що відбувається попереду: автомобілі, пішоходів, дорожнє полотно. На підставі поточної ситуації система робить прогноз - як ситуація буде змінюватися, коли на екрані з'явиться підказка. І з урахуванням цих розрахунків, технологія підмішує доповнені об'єкти поверх реальності.

Є й інший нюанс. За кермом ви дивитеся не на лобове скло, а крізь нього, в далечінь - зір фокусується приблизно на 15 м перед автомобілем. Тому важливо, щоб інформація, що накладається, спливала на об'єктах більш віддалених. Класична доповнена реальність цього не враховує. Змішана – так.

«Ми розпізнаємо оточення, будуємо його 3D-модель, робимо прогноз, де автомобілі будуть перебувати, щоб отримати ось таку красиву картинку. Це насправді дуже складний процес», - пояснює Андрій Голубинський, один із засновників Apostera.

Дивлячись на рендери працюючої системи Apostera, можна подумати, що стрілочки і підказки малюються прямо в лобовому склі. Насправді, це - результат роботи складного проектора.

Зображення зароджується у спеціальному пристрої, що вбудовано в автомобіль, після чого проектується на лобове скло таким чином, щоб картинка була чіткою, правильно накладалася на реальність і не спотворювалася через зігнутої форми скла і інших чинників.