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    Турки планують збудувати у Львові завод із виробництва електромобілів

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    Львів бажає бути &laquo;зеленим&raquo; містом - Турки планують збудувати у Львові завод із виробництва електромобілів
    Львів бажає бути «зеленим» містом
    Фото з відкритих джерел

    Турецька компанія розглядає можливість створення електрокарів в Україні

    Одна з найстаріших автомобільних компаній Туреччини розглядає можливість виробництва електромобілів у Львові. Про це йшлося на зустрічі мера Львова Андрія Садового з представниками компанії Otokoc Ukraine, передає ukrrudprom.ua.

    «Ми відновлюємо виробництво автобусів і тролейбусів, але й дуже зацікавлені співпрацювати у великих проектах з виробництва електрокарів, – зазначив мер Львова. – За останні роки інвестували 1,5 млрд гривен у закупівлю транспорту у нашого виробника, бажаючи бути «зеленим» містом, купуємо нові електробуси і тролейбуси з автономним ходом, а також розвиваємо велоінфраструктуру».

    За словами Садового, Україна потребує більш ніж 30 тис. одиниць громадського транспорту.

    У 2017 році була створена компанія ТОВ «Отокоч України». Офіси компанії працюють у Туреччині, Азербайджані, Північному Іраку, Казахстані, Угорщині, Грузії, на Північному Кіпрі, в Україні (у містах Львів, Київ, Одеса) та Греції.

    Нагадаємо, київські журналісти дізналися, якими автомобілями послуговуються відомі українські співачки – Ірина Білик, Тіна Кароль та Оля Полякова. Потрапила до об’єктиву відеокамери і Світлана Лобода, яка останнім часом переважно виступає у Росії, але іноді навідується і до Києва.

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    Теги: Львів Електромобілі завод
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    Турки планують збудувати у Львові завод із виробництва електромобілів