Українці розкуповують корейські автомобілі. Чому зростає попит?

Kia Sportage - найбільш популярний автомобіль в Україні у вересні 2021 року

В Україні у вересні вдвічі зросли продажі автомобілів Kia, тоді як ринок у цілому виріс на чверть

Вересень в Україні видався дуже вдалим для корейської Kia. Компанії вдалося продати вдвічі більше автомобілів ніж минулого року. Тоді як у цілому ринок збільшився менш ніж на чверть. Про це свідчать дані асоціації «Укравтопром».

Всього у перший місяць осені український офіс Kia продав понад тисячу автомобілів. У вересні минулого року показник був нижче 500 машин.

До того ж корейцям вдалося завоювати звання бестселера вересня. Ним став компактний кросовер Kia Sportage, який обрало 784 покупця. Неважко здогадатися, що саме завдяки цій моделі корейцям вдалося суттєво наростити продажі.

Чому так різко зріс попит на кросовер? Причин може бути декілька. Перша – розпродаж складів. Нещодавно компанія презентувала Kia Sportage нового покоління. Зазвичай, у таких випадках виробник намагається швидко позбутися старих запасів. Тож робить хороші знижки на автомобілі покоління, що йде.

Друга можлива причина – державні закупівлі. Ще у серпні 2021 року «Главком» повідомляв про те, що вперше Sportage закупила національна поліція. Нацполіція замовила 100 кросоверів. Не виключено, що вже у вересні замовлення почали виконувати.

Проте, у жовтні продажі нових машин в Україні можуть різко впасти. Чому так може статися – дивіться за цим посиланням.