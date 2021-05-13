В мережі показали унікальний український автобус

Знайдено єдиний вцілілий український мікроавтобус «Старт»

Днями в мережі було опубліковано фотографії маловідомого мікроавтобуса «Старт». Воно цікаве тим, що зроблено не в 1960-70-і рр., як більшість відомих зображень цих мікробусів, а вже за часів незалежності України.

Експертам вдалося прослідкувати долю машини до того, як було зроблено це фото, і до наших днів. Дослідники розповіли, що даний екземпляр «Старту» випущений Сєвєродонецькою авторемонтною базою (скорочено САРБ). Там, де народилася конструкція цієї незвичайної машини і де була випущена найбільша її серія – більше ніж 100 штук.

Окрім Сєвєродонецька, мікроавтобус також випускали в Донецьку – на автобазі «Главдонбасстрой» (10 шт.), в Луганську – на місцевому автоскладальному заводі ЛАСЗ (20 шт.) і в Коростені на машинобудівному заводі (70 шт.).

За даними дослідників, даний біло-помаранчевий «Старт» у 1980-1990 роки належав заводу «Кремнійполімер», що в Запоріжжі.

На початку 2000-х, автомобіль був списаний з балансу «Кремнійполімера». Машину було виставлено на продаж. За деякою інформацією, за списаний мікроавтобус в якості оплати просили нову «Газель». Судячи з наявного фото, у машини вже на той час були серйозні проблеми з кузовом; позначилася характерна «хвороба» об'ємних склопластикових конструкцій – деформація панелей і прорізів дверей.

Після 2000 року рідкісний мікроавтобус викупила для свого зібрання реставраційна фабрика «СамоходЪ» імені Ігоря Жемова (м.Краматорськ, Донецька обл.). В кінці 2020 року «Старт» змінив власника, тепер він перебуває в приватному зібранні українського колекціонера.

Автомобільні історики відзначають, що це один з небагатьох – якщо не єдиний – «Старт», історія якого відома з часів його «молодості».

Мікроавтобус став результатом діяльності ентузіастів. На початку 1960-х років інженери та аматори, що жили в Сєвєродонецьку, захопилися передовим конструкційним матеріалом – склопластиком. Захопленню сприяв розвиток регіону як центру хімічної промисловості: у Сєвєродонецьку починали роботу Завод склопластиків і дослідно-конструкторське бюро синтетичних продуктів.

Народилася ідея випускати невеликими серіями легкові автомобілі та мікроавтобуси з кузовом зі склопластику. Починання підтримали місцеві керівники, і було вирішено налагодити випуск техніки на САРБ.

«Старт» відрізняється представницькою зовнішністю, тому їх часто використовували як службові.

Джерело: 24 канал