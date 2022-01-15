В Україні дебютує найдорожчий французький автомобіль (фото)

На українському ринку дебютує французький седан DS 9, який конкуруватиме з BMW, Mercedes та Lexus

В Україні дебютує преміальна новинка від марки, що належить Citroen, – DS 9. Фактично це перший сучасний серійний французький седан, який бореться за покупців з такими марками, як Lexus, Mercedes, BMW та Audi.

Серед конкурентів французької «дев’ятки» можна назвати BMW 5 Series, Mercedes E-Class, Audi A6 та Lexus ES.

Оснащення

В Україні до базового оснащення DS 9 увійшли активні системи безпеки такі, як:

інформування та рекомендації щодо обмеження швидкості;

моніторинг втоми водія;

контроль «сліпих» зон.

Як опція також доступні адаптивний круїз-контроль, система попередження та екстреного гальмування та асистент утримання у смузі руху.

Також DS 9 може бути оснащений нічним баченням, яке розпізнає пішоходів і великих тварин.

Характеристики

DS побудовано на одній платформі з іншим французьким седаном – Peugeot 508.

На старті продажів автомобіль буде пропонуватися тільки з переднім приводом і заряджається гібридною трансмісією. До складу силової установки входить бензиновий мотор об’ємом 1,6 літра, електромотор та восьмиступінчастий «автомат».

Сумарна віддача системи – 225 кінських сил. Обіцяний пробіг на електротязі – до 50 кілометрів.

У майбутньому в Україні також може з’явитися гібрид потужністю 360 кінських сил з повним приводом.

Ціни

Продажі DS 9 стартують у першій половині 2022 року. Скільки коштуватиме новинка в Україні, ще невідомо. Але на домашньому ринку за седан просять, щонайменш, €47,7 тис. А за топову версію з потужною гібридною установкою доведеться віддати €54 тис.

Звісно, що в Україні ціни будуть не нижче. А це означає, що DS 9 стане найдорожчим французьким автомобілем на нашому ринку.