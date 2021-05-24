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    Заради реклами автомобіля в Києві влаштували показуху з кортежем

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    В Києві влаштували показуху з кортежем / Скріншот - Заради реклами автомобіля в Києві влаштували показуху з кортежем
    В Києві влаштували показуху з кортежем / Скріншот

    Киян перелякали кортежем лише для того, щоб прорекламувати новий автомобіль від французької марки DS

    Місцеве представництво французької автомобільної марки DS вирішило у дивний спосіб прорекламувати свою нову модель – преміальний кросовер DS 7 Crossback. Імпортер влаштував «президентський» кортеж у центрі Києва, який дуже нагадував справжній.

    Мабуть, єдиною відмінністю від справжнього кортежу був той факт, що під час зйомок не перекривали дорогу. Але всі інші атрибути «кортежного» життя – патрульні машини з «мигалками» та «суворі» машину супроводу у вигляді Mercedes G-Class – переконували киян, що все відбувається насправді.

    «Так DS Automobiles показують, що власникам DS 7 Crossback варто звикати до уваги за кермом преміального кросовера. Все це дає водієві можливість відчути себе не просто важливою персоною, а навіть президентом за кермом DS 7 Crossback», - так описують мету заходу в українському представництві DS.

    В офісі імпортера також пояснили, чому обрали саме такий формат презентації. Справа в тому, що DS 7 Crossback – є автомобілем нинішнього президента Франції. А, судячи з усього, на думку українських піарників, президент – це обов’язково кортеж.

    DS – французька преміальна марка автомобілів, яка «відкололося» від бренду Citroen.

    Теги: Citroen DS
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    Заради реклами автомобіля в Києві влаштували показуху з кортежем