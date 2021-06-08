Kia Sportage 2022: найбільш очікуваний автомобіль року презентовано офіційно

Відбулась світова прем’єра нового Kia Sportage – одного з найпопулярніших автомобілів в Україні

Цю презентацію сміливо можна назвати подією року. Принаймні для автолюбителів із України. Kia презентувала нове покоління Sportage – кросовера, який є одним з українських бестселерів. За великим рахунком, саме від цієї моделі залежить левова частка продажів корейської марки на українському ринку.

Цьогорічний дебютант – це вже п’яте покоління Kia Sportage. Дизайн кросовера змінився кардинально. Компанія перейшла до нової філософії інтер’єру, яку корейці називають «Об’єднання протилежностей».

Схожий екстер’єр вже отримав електромобіль Kia EV6, про який «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Найголовніша зміна, яка кидається у очі, - це передня оптика. Раніше вона чимось нагадувала оптику Porsche. Тепер це ближче до рішень, які використовують японці.

Змінилася і решітка радіатора. Раніше вона називалася «Ніс тигра». Тепер її назва – «Цифрове обличчя тигра».

Як опція буде доступний чорний дах.

Дизайн салону теж змінився принципово. Більшу частину передньої панелі займає великий екран, який об’єднав дисплей мультимедійної системи та цифрову приладову панель.

За великим рахунком, це все, що корейці розповіли про Kia Sportage 2022 модельного року. Більш детальну інформацію обіцяли оприлюднити пізніше цього року.