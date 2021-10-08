В Україну повернувся популярний автомобіль: оголошено ціни (відео, фото)

На український ринок повернувся Citroen C4, який колись був дуже популярний серед шанувальників марки

До України дісталося нове покоління Citroen C4 – автомобіля, який колись був дуже популярний. Проте у певний час французи вирішили зняти хетчбек з виробництва і, за великим рахунком, створили модель з чистого аркушу. Тепер це скоріше кросовер, аніж класичний хетчбек. Хоча модний формфактор купе теж присутній.

Тобто, тепер це хетчбек підвищеної прохідності, який прикидається, що він купе. Все це звучить досить дивно. Але нічого не поробиш – така сучасна мода.

Отже, що пропонують французи українському покупцеві.

Мотори та трансмісії

Гарна новина для любителів дизелів. Citroen поки що не збирається відмовлятися від двигунів на «важкому» пальному. І пропонує 1,5-літровий дизельний мотор потужністю 130 кінських сил. Він працює в пару з 8-ступінчастим японським «автоматом».

Та сама «коробка» може працювати і з бензиновим мотором – 1,2-літровим на 155 кінських сил.

Найпростіший варіант – 1,2-літровий бензиновий мотор, але на 100 кінських сил і 6-ступінчаста «механіка».

Безпека

З точки зору оснащення новий Citroen C4 – один з найкращих автомобілів у своєму класі. У пакеті «безпека» є такі сучасні системи, як:

утримання у смузі руху;

адаптивний круїз-контроль;

попередження про зіткнення;

екстрене гальмування;

розпізнання втоми водія;

розпізнання дорожніх знаків;

контроль сліпих зон.

Щоправда, немає інформації про круговий огляд. Але є камера заднього виду та парктроніки.

Мультимедіа

У топовій комплектації французи пропонують мультимедійну систему з 10-дюймовим дисплеєм та шістьма спікерами.

Apple CarPlay та Android Auto тут немає. Але є Mirror Screen – система, яка також дозволяє інтегрувати будь-який смартфон.

Про бездротову зарядку вказана наступна інформація: «не доступно для замовлення з виробництва червня 2021». Тобто, чи можна її буде отримати у майбутньому, не зрозуміло.

Як обстоять справи з USB-роз’ємами теж не зовсім зрозуміло. На презентаційних фотографіях вони є як ззаду, так і спереду. Але не факт, що такі саме автомобілі доїхали до України.

Панель приладів – цифрова. Але вона дуже маленька. За розмірами вона більше нагадує екран смартфона. Таке сподобається далеко не всім.

Практичність

Якщо подивитись на формфактор автомобіля та його характеристики, стає зрозуміло, що це не дуже практичний автомобіль. Через дах а-ля купе об’єм багажника всього 380 літрів. Це менше ніж навіть у Nissan Juke, який «Главком» детально розглядав у матеріалі за цим посиланням.

Простір для над головою задніх пасажирів теж дуже обмежений.

Ціни в Україні

В Україні діятимуть наступні ціни: