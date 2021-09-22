Українські атомники електрифікують свій автопарк (фото)

Хмельницька атомна електростанція закупила електричні седани Hyundai Ioniq

Українські енергетики пересідають на електромобілі. Електричні седани закупила Хмельницька атомна електростанція. Про це йдеться на сайті Prozorro.

Хмельницька АЕС стала власником двох Hyundai Ioniq Electric. Кожен електромобіль коштує приблизно мільйон гривень. При цьому за сучасними мірками це далеко не найкраще електричне авто. На одній зарядці воно приїжджає приблизно 300 кілометрів. Щоб зрозуміти, наскільки це скромний показник, достатньо порівняти його з запасом ходу, наприклад, Lucid Air.

Щоправда, і батарея у «Іоніка» невелика. Її ємність – всього 38,3 кіловат-години. Тоді як більшість сучасних електрокарів мають акумулятор на 50 кіловат-годин і більше.

Треба відзначити, що приблизно за ті самі гроші атомники могли б купити інший електромобіль – Nissan Leaf, який має кращі технічні характеристик. Так, наприклад, запас ходу «Ліфа» – майже 390 кілометрів. Це на 25% більше ніж у Hyundai Ioniq Electric.

Хоча є свої переваги і у корейського електромобіля. Він підтримує швидку зарядку потужністю до 100 кіловат. Тоді як Nissan Leaf здатен приймати лише 50 кіловат. А це означає, що останній заряджається значно повільніше.

Але 100-кіловатних зарядок в Україні одиниці. Тож цю перевагу поки що можна вважати умовною. Хіба що атомники організують собі власну потужну зарядну станцію.

Hyundai Ioniq Electric – це перший електромобіль, який було закуплено цього року на державних тендерах. А ось минулого року енергетики обрали іншу модель електрокара, про що «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Який вигляд має топ-10 найдорожчих автомобілів, які держава купила цього року, дивіться за цим посиланням.