- Десять найдорожчих авто, які купила держава у 2021 році

Тендерні підсумки восьми місяців 2021 року: чиновники віддають перевагу дорогим кросоверам та позашляховикам

З точки зору автомобільних вподобань, Україна – це не Європа. Це, скоріше, США. Європейці люблять невеликі хетчбеки. А якщо й купують кросовери, то теж переважно маленькі. Українці, так само як і американці, люблять кросовери більші та справжні позашляховики. Єдина суттєва різниця – в Штатах просто обожнюють пікапи.

Але, схоже, українські можновладці вирішили й у цьому наздогнати Америку. Про це свідчать результати державних закупівель автомобілів через сайт Prozorro. Аналіз, який провів «Главком», показує, що у 2021 році різні державні установи та компанії почали активно купувати пікапи. Причому іноді це, м’яко кажучи, недешеві моделі.

Переважно на державних тендерах купують американські та японські вантажівки.

Ще один улюблений клас автомобілів, серед тих, хто купує техніку за гроші платників податків, – представницькі седани. Тут безперечні лідери закупок Toyota та Skoda, які не залишили своїм конкурентам жодних шансів.

Майже та сама ситуація і з кросоверами. За кількістю проданих автомобілів безперечний лідер – Toyota, далі йде Skoda. Успіхи всіх інших можна сприймати як випадковість.

Що стосується великих позашляховиків, тут конкуренцію Toyota може скласти хіба що Mitsubishi, за якої в Україні також закріпився імідж виробника автомобілів для справжніх чоловіків.

А ось електромобілі цього року попитом на державних тендерах не користуються.

У цілому до рейтингу потрапило всього два седани. Все інше – рамні позашляховики або кросовери.

Важливо: всі нижче наведені фотографії – це лише ілюстрації. І вони можуть дещо відрізнятися від тих моделей, які реально були куплені на тендерах.

Дані за січень-серпень 2021 року.

10. Hyundai Santa Fe

Покупець: Державна установа «Держгідрографія»;

Вартість: 1,25 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Santa Fe – це великий кросовер Hyundai, але не найбільший серед тих, що можна купити в Україні. Флагман корейського виробника – Palisade, який з’явився в Україні на початку 2021 року. Але він коштує від 1,5 млн грн. Вочевидь, на такий розкішний автомобіль у «Держгідрографії» грошей вже не вистачило.

Hyundai Santa Fe не вважається люксовим автомобілем, хоча він оснащений з претензією на преміальний сегмент. Тут і шкіряний салон, і окремий клімат-контроль для водія та переднього пасажира, та сучасні системи активної безпеки. Загалом є все, щоб державні гідрографи почувалися комфортно та безпечно.

9. Toyota RAV4

Покупець: Тростянецька міська рада Сумської області;

Вартість: 1.29 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Toyota RAV4 – це дуже популярний в Україні автомобіль. Ба більше, він очолює рейтинг вітчизняних бестселерів.

У мінімальній комплектації кросовер можна купити за 700 тис. грн. Це буде автомобіль зі звичайним бензиновим мотором та переднім приводом. Але Тростянецьку міську раду такий варіант не влаштував. Їм знадобився «паркетник» з дорогою гібридною установкою та повним приводом. До того ж в комплектації Premium. Це найкрутіша версія, яка коштує майже вдвічі дорожче базової.

Така різниця в ціні пояснюється, по-перше, силовою установкою. У цьому випадку до її складу входить одразу три мотори: бензиновий та два електричних. Окремий двигун встановлюється на задні колеса, щоб забезпечити повний привод. Звісно, що такий набір коштує значно дорожче, ніж просто один бензиновий двигун.

По-друге, в комплектації Premium кросовер має купу додаткового обладнання. А з точки зору систем безпеки, це один з найкращих автомобілів у своєму класі.

8. Mitsubishi Pajero Sport

Покупець: Комунальна установа «Автопідприємство обласної ради» (Одеса);

Вартість: 1,32 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Pajero Sport – це великий позашляховик. Завдовжки – близько п’яти метрів. Найбільший пасажирський автомобіль у лінійці Mitsubishi. В основі лежить рамна конструкція. Тобто за своєю будовою він ближче до вантажівок, ніж до сучасних легковиків. Такі машини, як правило, купують для підкорення серйозного бездоріжжя.

У тогорічному «тендерному» рейтингу Mitsubishi Pajero Sport посів десяте місце. Тоді Управління державної охорони віддало за подібний позашляховик 1,1 млн грн. Цього ж року одеські комунальники обрали комплектацію дещо дорожчу.

7. Toyota Highlander

Покупець: Державна акціонерна холдингова компанія «Артем»;

Вартість: 1,33 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Highlander – найбільший кросовер Toyota в Україні. Більше – лише рамні позашляховики. Цікаво, що «Артем» прописав в умовах тендеру, що маса автомобіля має бути не менше 2,6 тонни. Чому державну компанію не влаштовувала легша машина, незрозуміло.

Toyota Highlander нещодавно змінила покоління. Це один з найбільш сучасних автомобілів марки. «Свіжіше» лише Land Cruiser 300, який дебютував цього літа.

Кросовер має сім місць – п’ять основних та ще два додаткових на третьому ряді сидінь. «Артем» замовив гібридну версію моделі. А, як ми вже з’ясували, це завжди недешево. Щоправда, комплектація у цьому випадку – Elegance. В Україні це базова версія.

6. Toyota Camry

Покупець: Запорізька комунальна установа «Автогоспцентр» Запорізької міської ради;

Вартість: 1,37 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Toyota Camry – найулюбленіший седан бізнес-класу у державних установ.

У мінімальній комплектації автомобіль можна купити приблизно за 800 тис. грн. Але запорізькі чиновники вирішили, що їм потрібна топова версія з потужним 3,5-літровим мотором. Крім того, вони замовили додаткову звукоізоляцію, тонування вікон, броньовані плівки на бокових вікнах першого та другого ряду, а також антигравійну плівку на передній частині автомобіля та задньому бампері.

Мотор видає близько 300 кінських сил. Це приблизно вдвічі більше, ніж у славнозвісних маршруток «Богдан».

У середньому такий автомобіль споживає дев’ять літрів пального на 100 кілометрів. За сучасними мірками показник немаленький. Наприклад, та сама Camry у гібридному виконанні споживає вдвічі менше.

5. Toyota Hilux

Покупець: Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;

Вартість: 1,42 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Цього року «Украгролізинг» декілька разів закуплявся пікапами Toyota Hilux. За найдорожчий з них компанія віддала 1,42 млн грн. Всього ж цього року державна компанія встигла купити вже шість японських пікапів. Все – в максимальній комплектації.

Можна було б подумати, що вантажівки закуповують для розширення асортименту техніки, яку компанія здає в лізинг. Але нічого побідного на сайті «Украгрозізингу» у відповідному розділі немає. Тож, можна стверджувати, що дорогі пікапи купувалися для власного використання.

Найдорожчу версію пікапа – Legend – оснащено 2,8-літровим дизельним мотором, який працює в парі зі 6-ступінчастим «автоматом». Привод – на всі колеса.

У списку оснащення: шкіряний салон з перфорацією, підігрів передніх сидінь, камера заднього виду, мультимедійна система з 8-дюймовим сенсорним екраном.

4. Toyota Land Cruiser Prado

Покупець: Служба зовнішньої розвідки України;

Вартість: 1,56 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

І знову Toyota. Цього разу – рамний позашляховик Land Cruiser Prado. Але найцікавіше, що цього року, так само як і минулого, найдорожчий Prado купили розвідники. У 2020-му Служба зовнішньої розвідки віддала за всюдихід 1,46 млн грн. Цього року – на 10 тис. грн більше.

З технічної точки зору, Land Cruiser Prado дуже схожий з Mitsubishi Pajero Sport. Це такий само великий та незграбний рамний позашляховик, який найбільш органічно почувається на бездоріжжі.

Як і минулого року, «Прадо» для розвідників доукомплектували сейфом для документів та зброї.

3. Skoda Superb

Покупець: Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса» Міністерства юстиції України (Харків);

Вартість: 1,63 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Skoda Superb – єдиний конкурент Toyota Camry на державних тендерах. Чому можновладці обирають виключно ці дві моделі, сказати важко. Можливо, тому що обидві дуже непримітні.

Цього року за гроші платників податків встигли купити два Superb. Власником першого став Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, який заплатив за машину 1,52 млн грн.

А ось дорожча версія поїхала в гараж Інституту судових експертиз, який підпорядковано Міністерству юстиції.

Superb – найдорожчий автомобіль в лінійці Skoda. Принаймні, в Україні. Судові експерти замовили седан з повним приводом, клімат-контролем з окремими трьома зонами і голосовим асистентом водія. В автомобілі додатково встановлено сейф.

2. Volkswagen Touareg

Покупець: Управління поліції охорони в Дніпропетровській області;

Вартість: 1,78 млн грн;

Джерело: «Прозорро».

Touareg – найбільший та найдорожчий кросовер Volkswagen в Україні. Автомобіль оснащено трилітровим дизельним мотором потужністю 230 кінських сил.

Вочевидь, у поліції проблеми зі спиною, адже вони обрали автомобіль, передні сидіння якого мають функцію масажу. Також у цій комплектації Touareg має систему автономного паркування та купу інших сучасних систем активної безпеки.

В цілому Volkswagen Touareg – це високотехнологічний автомобіль, який і коштує відповідно. Зазвичай, на тендерах купують простіші кросовери. Одна з найпопулярніших моделей державних закупівель – це Skoda Kodiaq. Його побудовано на тій самій платформі, що і Touareg. Але коштує він у базовій версії вдвічі дешевше.

1. Ford Ranger Raptor

Покупець: Державне публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Украгролізинг»;

Вартість: 2,05 грн грн;

Джерело: «Прозорро».

Такому пікапу позаздрив би навіть «техаський рейнджер». Raptor – це спеціальна версія Ford Ranger. Автомобіль має потужний дизельний двигун та 10-ступінчастий «автомат».

Також «Раптор» оснащено:

підвіскою зі спортивними налаштуваннями;

блокуванням заднього диференціала;

двозонним клімат-контролем;

підігрівом передніх сидінь;

автономним обігрівачем з дистанційним керуванням;

шкіряним салоном.

Саме такі пікапи використовує поліція США для служби в складних дорожніх умовах.