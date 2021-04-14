В Україні може з’явитися новий автозавод

В Харкові планують почати збирати міські автобуси

В Харкові може з’явитися автозавод, на якому збиратимуть міські автобуси. Про проєкт повідомила Харківська міська рада. Влада міста вже підписала відповідний меморандум з Karsan – турецьким виробником комунального транспорту.

Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва. З них 150 автобусів закуплять в Туреччині. А решту машин будуть збирати у Харкові.

Електричні автобуси Karsan

«Ми домовилися з нашими турецькими партнерами про те, що ці автобуси будуть збирати у нас в місті. Для цього ми створимо близько 300 робочих місць. На базі якого підприємства це буде відбуватися, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом вже ведуться. Для Харкова це економічно вигідний проєкт», - повідомив Терехов.

Джерело: 24 канал