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    В Україні може з’явитися новий автозавод

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    Турецький автобус Karsan Atak - В Україні може з’явитися новий автозавод
    Турецький автобус Karsan Atak
    Фото з відкритих джерел

    В Харкові планують почати збирати міські автобуси

    В Харкові може з’явитися автозавод, на якому збиратимуть міські автобуси. Про проєкт повідомила Харківська міська рада. Влада міста вже підписала відповідний меморандум з Karsan – турецьким виробником комунального транспорту.

    Як повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, протягом декількох років Харків планує закупити близько 500 автобусів турецького виробництва. З них 150 автобусів закуплять в Туреччині. А решту машин будуть збирати у Харкові.

    Електричні автобуси Karsan
    Електричні автобуси Karsan

    «Ми домовилися з нашими турецькими партнерами про те, що ці автобуси будуть збирати у нас в місті. Для цього ми створимо близько 300 робочих місць. На базі якого підприємства це буде відбуватися, вирішуватимуть турецькі інвестори. Але переговори з місцевим бізнесом вже ведуться. Для Харкова це економічно вигідний проєкт», - повідомив Терехов.

    Джерело: 24 канал

    Теги: Харків автопром
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