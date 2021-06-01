В Україні показали вітчизняний електромобіль, який збиратимуть на замовлення

В Дніпрі побудували електромобіль на базі вітчизняного ЗАЗ «Таврія». Автомобіль збиратимуть на замовлення

Ентузіасти з Дніпра побудували власний електромобіль на базі вітчизняного ЗАЗ «Таврія». Електричну модель навіть поставили на облік. Тож тепер на вітчизняному авто красуються «зелені» номери.

Кілька друзів вирішили створити електромобіль для бізнесу. Для цих цілей вирішили взяти стареньку Таврію.

Проект отримав назву Kozak EV. Замість двигуна внутрішнього згоряння, автомобіль отримав електромотор, блок управління електромотором, контролер, перетворювач напруги, батарею і зарядний пристрій.

Ще одна «фішка» електричної «Таврії» – замість аналогових приладів з'явилася цифрова панель.

Витрата «Таврії Електро» становить всього 10 кіловат-годин на 100 кілометрів. Це вдвічі рази менше показника Tesla Model 3.

На одному заряді «Козак» проїжджає 200 кілометрів. Повна зарядка від 220-вольтової розетки займає 6 годин. Зарядний порт сховали за люком бензобака.

Творці подбали й про безпеку. Батарею помістили в спеціальний металевий контейнер, який у випадку пожежі не дасть вогню розповсюдитися на інші агрегати. Крім того, від перегріву захищає спеціальна електроніка.

В цілому творці зазначили, що після переходу на електрику «Таврія» стала більш комфортною, оскільки електропривід спричиняє набагато менше шумів і вібрацій.

«Козак» вийшов настільки вдалим, що машину вирішили поставити на мініконвеєр. Уже випущено п'ять екземплярів, плюс ще три на підході. При цьому замовнику не потрібно довго чекати, позаяк електропривод робиться в основному з місцевих, українських компонентів. Наприклад, силову установку збирають всього за два дні.