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    В Україні з’явилася нова марка автомобілів. Що про неї відомо

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    Khazar LX продаватиметься в Україні - В Україні з’явилася нова марка автомобілів. Що про неї відомо
    Khazar LX продаватиметься в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Азербайджан розпочав поставки в Україну автомобілів під маркою Khazar

    В Україну розпочалися поставки автомобілів нової марки. Як повідомляє видання Auto-Consulting, на вітчизняному ринку з’явилися машини Khazar.

    Автівки збирають в Азербайджані на спільному підприємстві з іранським виробником Iran Khodro.

    В Україну постачатимуть дві моделі: Khazar LX та Khazar SD. Обидві моделі – це бюджетні седани, які комплектуються одним мотором – 1,7-літровим двигуном потужністю 113 кінських сил.

    Перші автомобілі вже прибули в Україну на сертифікацію.

    Скільки коштуватимуть новинки, невідомо. Але, скоріш за все, вони складатимуть конкуренцію автомобілям Lada, які зараз збирають на Запорізькому автозаводі.

    Khazar SD
    Khazar SD

    Також нещодавно в Україні дебютували бюджетні моделі Chevrolet, які збираються в Узбекистані на спільному підприємстві з американським концерном General Motors, якому належать марки Chevrolet.

    Всього компанія привезла в Україну три моделі:

    • маленький міський хетчбек Chevrolet Spark;
    • седан Chevrolet Cobalt;
    • седан Chevrolet Nexia.

    Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.

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    Теги: машини Азербайджан
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    В Україні з’явилася нова марка автомобілів. Що про неї відомо