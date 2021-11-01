В Україні з’явилася нова марка автомобілів. Що про неї відомо

Азербайджан розпочав поставки в Україну автомобілів під маркою Khazar

В Україну розпочалися поставки автомобілів нової марки. Як повідомляє видання Auto-Consulting, на вітчизняному ринку з’явилися машини Khazar.

Автівки збирають в Азербайджані на спільному підприємстві з іранським виробником Iran Khodro.

В Україну постачатимуть дві моделі: Khazar LX та Khazar SD. Обидві моделі – це бюджетні седани, які комплектуються одним мотором – 1,7-літровим двигуном потужністю 113 кінських сил.

Перші автомобілі вже прибули в Україну на сертифікацію.

Скільки коштуватимуть новинки, невідомо. Але, скоріш за все, вони складатимуть конкуренцію автомобілям Lada, які зараз збирають на Запорізькому автозаводі.

Khazar SD

Також нещодавно в Україні дебютували бюджетні моделі Chevrolet, які збираються в Узбекистані на спільному підприємстві з американським концерном General Motors, якому належать марки Chevrolet.

Всього компанія привезла в Україну три моделі:

маленький міський хетчбек Chevrolet Spark;

седан Chevrolet Cobalt;

седан Chevrolet Nexia.

Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.