В Україні з’явилася нова марка автомобілів. Що про неї відомо
Азербайджан розпочав поставки в Україну автомобілів під маркою Khazar
В Україну розпочалися поставки автомобілів нової марки. Як повідомляє видання Auto-Consulting, на вітчизняному ринку з’явилися машини Khazar.
Автівки збирають в Азербайджані на спільному підприємстві з іранським виробником Iran Khodro.
В Україну постачатимуть дві моделі: Khazar LX та Khazar SD. Обидві моделі – це бюджетні седани, які комплектуються одним мотором – 1,7-літровим двигуном потужністю 113 кінських сил.
Перші автомобілі вже прибули в Україну на сертифікацію.
Скільки коштуватимуть новинки, невідомо. Але, скоріш за все, вони складатимуть конкуренцію автомобілям Lada, які зараз збирають на Запорізькому автозаводі.
Також нещодавно в Україні дебютували бюджетні моделі Chevrolet, які збираються в Узбекистані на спільному підприємстві з американським концерном General Motors, якому належать марки Chevrolet.
Всього компанія привезла в Україну три моделі:
- маленький міський хетчбек Chevrolet Spark;
- седан Chevrolet Cobalt;
- седан Chevrolet Nexia.
Детально про новинки «Главком» розповідав у матеріалі за посиланням.
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