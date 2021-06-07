В Україну повертаються популярні бюджетні автомобілі

На українському ринку знов з’являться бюджетні автомобілі від відомого американського бренду

Схоже, у рейтингу найкращих недорогих автомобілів з’являться нові учасники. В Україну їдуть бюджетні моделі від колись популярної марки Chevrolet, під якою українцям пропонували бюджетні автомобілі. На український ринок будуть поставлятися автомобілі, зібрані в Узбекистані на спільному підприємстві з американським концерном General Motors, якому належить марки Chevrolet.

Всього в Україні з’явиться три моделі від американської марки:

маленький міський хетчбек Chevrolet Spark;

седан Chevrolet Cobalt;

седан Chevrolet Nexia.

Всі ці моделі добре відомі багатьом українським водіям. Наприклад, в Україні Chevrolet Spark зараз продається під узбекистанським брендом. І називається ця модель Ravon R2. Це один з найдешевших автомобілів в Україні. За нього просять менше 10 тисяч доларів.

Chevrolet Nexia

Chevrolet Nexia колись на нашому ринку продавалася під маркою Daewoo. Зараз ця модель відома українським покупцям як Ravon Nexia R3. Це також бюджетний седан, ціни на який стартують приблизно з 10 тисяч доларів.

Ті, хто цікавиться недорогими автомобілі в Chevrolet Cobalt легко впізнає ще один добре відомий в Україні седан – Ravon R4. Ціни на нього теж стартують приблизно з 10 тисяч доларів.

Chevrolet Spark

Чи будуть бренди Chevrolet та Ravon розвиватися в Україні паралельно, невідомо. Але фактично в Україні анонсовано ті самі авто, що вже продаються на нашому ринку, але під іншим ім’ям.

Не виключено, що імпортер хоче змінити марку авто для українського ринку, адже для багатьох українців бренд Chevrolet є більш впізнаним ніж Ravon.

Нагадаємо, що у минулому одним з найбільш популярних бюджетних автомобілів була Chevrolet Aveo. Цю модель було побудовано на базі не менш відомого в Україні Daewoo Lanos, який пізніше випускався під маркою ЗАЗ. Жоден з цих автомобілів вже не випускається.