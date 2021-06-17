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    Винайдено нове джерело для живлення електромобілів

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    Hyundai Kona Electric - Винайдено нове джерело для живлення електромобілів
    Hyundai Kona Electric
    Фото: Urban Utilities

    В Австралії людські екскременти використовують на виробництві електроенергії для електромобілів

    Альтернативна енергетика не завжди буває зеленої. Наприклад, в Австралії запустили енергетичний проєкт, який має коричневий відтінок. Місцеві вчені виробляють електроенергії з людських екскрементів. А потім цю електрику використовують для зарядження електромобілів.

    Автор проєкту – Urban Utilities, австралійська компанія, що займається промисловим очищенням води. Але новатори вирішили піти далі – створювати автомобілі, що працюють на людських відходах.

    На фото – електрокар Hyundai Kona Electric, який заряджається на станції, яка отримує енергію від біогазового генератора, що працює на фекаліях.

    Це не перший подібний проєкт від Urban Utilities. У травні 2017 році компанія представила свій перший електромобіль, заряджений за допомогою людських відходів: Mitsubishi i-MiEV.

    Представники компанії запевняють: на тому, що доросла людина «виробляє» щодня, Kona Electric проходить 450 метрів.

    До цієї ідеї компанія прийшла після того, як почала використовувати біогаз, отриманий в результаті очищення стічних вод, для виробництва електроенергії. Цей біогаз має 60% чистоти і його не можна використовувати для живлення автомобіля з двигуном згоряння, який вимагає 95% чистоти.

    Однак неочищений біогаз можна запустити у когенераційну установку, яка є гігантським генератором, подібним до тих, що використовуються на теплових електростанціях. Ця енергія використовується для живлення водоочисних споруд.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: Електромобілі альтернативна енергетика Hyundai Hyundai Kona
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    Винайдено нове джерело для живлення електромобілів