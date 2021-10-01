Водіям нагадали, що треба робити з 1 жовтня

У Міністерстві внутрішніх фар нагадали про сезон увімкнених фар

Міністерство внутрішніх справ нагадало водіям про, так званий, сезон увімкнених фар.

Що це означає. За правилами дорожнього руху, водії мають умикати денні ходові вогні за межами населених пунктів. Якщо конструкція автомобіля не передбачає денних ходових вогнів, треба умикати ближнє світло фар.

Відповідний обов’язок передбачено пунктом 9.8 ПДР, затверджених Кабінетом міністрів 10.10.2001.

Скільки діє дана норма. Правило «увімкнених фар» діє з 1 жовтня до 1 травня кожного року.

Інша важлива інформація. Водіям також слід пам’ятати, що з 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до правил дорожнього руху.

Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги і проїзду.

Також тепер велосипедисти зможуть їхати через проїжджу частину тільки в спеціально відведених місцях, а якщо такі відсутні, то повинні дотримуватися правил дорожнього руху. На регульованих ділянках вони повинні слідувати сигналам регулювальника або світлофора.

Детальна інформація про зміни до правил дорожнього руху – за посиланням.