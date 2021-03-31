Volkswagen розповсюдив неправдиву інформацію заради реклами

Німецька компанія розповсюдила неправдиві чутки про зміну назви, лише щоб привернути до себе увагу

Volkswagen розповсюджує неправдиву інформацію заради реклами. Нещодавно німецька компанія навмисно поширила чутки про те, що змінює назву з Volkswagen на Voltswagen. Але, як зізнався представник виробника, це була дезінформація, мета якої привернути увагу.

«Ми не хотіли нікого вводити в оману. Все це просто маркетингова акція, щоб змусити людей говорити про перший повністю електричний позашляховик концерну ID.4, який почне реалізовуватися в США », - уточнили в штаб-квартирі компанії.

Так, начебто, мало виглядати нове лого компанії

Але ЗМІ сприйняли жарт всерйоз і це створило плутанину в наміри компанії і серйозного руху акцій концерну.

Повідомлення про перейменування підрозділу Volkswagen в США з'явилося 30 березня. Тоді на запити ЗМІ в компанії не відповіли. Однак джерела в Volkswagen підтвердили, що перейменування дійсно планується, а публікація вийшла на місяць раніше через технічну помилку.