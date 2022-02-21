Volkswagen відновив продажі свого найдешевшого електромобіля

Найдешевший електромобіль Volkswagen – e-up! – знову у продажу

У Німеччині повернувся найдоступніший електрокар Volkswagen – e-up!. Модель коштує близько €27 тис. Але з урахуванням субсидії її можна купити приблизно за €17 тис.

Німецька марка була змушена призупинити прийом замовлень на модель ще наприкінці 2020 року, тому що на той час черга за нею розтягнулася майже на півтора роки. Але тепер у німців знову з'явилася можливість купити електромобіль. Пізніше e-up! стане доступним і в інших країнах Європи.

Електричний up! випускається з 2013 року. У 2019-му модель оновили. Відразу після цього попит на неї злетів: якщо на момент рестайлінгу її сукупні продажі за попередні роки склали всього 21 тис. екземплярів, то після оновлення Volkswagen зібрав понад 33 тис. замовлень.

Електрокар оснащений мотором на 83 кінські сили та батареєю ємністю 32,3 кіловат-години, одного заряду якої вистачає на 260 кілометрів за циклом WLTP.

З місця до «сотні» e-up! розганяється за 11,9 секунди. А максимальна швидкість обмежена на позначці 130 кілометрів на годину. Для сучасних електромобілів це дуже скромні показники, однак і коштує модель значно менше, ніж, наприклад, ID.3 зі стартовим цінником €31,5 тис. євро (без урахування знижок і субсидій).

В Україні Volkswagen e-up! офіційно не продається.