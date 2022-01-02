Всюдихід встановив рекорд під час мандрівки до Південного полюсу

Позашляховику вдалося подолати складний шлях до Південного полюсу за рекордний час

Всюдихід Polar Expedition здійснив найшвидшу подорож сушею до Південного полюсу. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Базою для полярного позашляховика став пікап Toyota Tacoma 2010 року. Його переробили для того, щоб автомобіль міг почуватися впевнено навіть в екстремальних умовах, та без проблем дістатись до Південного полюсу.

Автомобіль також виконав дуже важливу місію – він завершив поїздку, в той день, коли 100 років тому здійснили першу вдалу спробу дістатись до Південного полюсу.

Дизайн автомобіля зроблений таким чином, щоб він міг проїхати будь-де і не пошкодити панелі кузова. Тож, завдяки всі модифікацій, команді вдалося подолати відстань 1113 км усього за 39 годин та 54 хвилини. Наприклад 100 років тому така експедиція зайняла майже 2 місяці.

Під капотом у цього «звіра» двигун об’ємом чотири літри з нагнітачем, який видає 380 кінських сил. Для того, щоб не перейматись за пальне, інженери встановили бак на 1,5 тис. літрів.

В умовах мерзлоти двигуну знадобилась додаткова система обігріву. Кабіну також довелося ізолювати, щоб зберегти тепло.

Проект Polar Expedition коштував $400 тис.