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    Toyota звітувала про рекордні продажі автомобілів

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    Toyota Corolla - світовий бестселер - Toyota звітувала про рекордні продажі автомобілів
    Toyota Corolla - світовий бестселер
    Фото з відкритих джерел

    В березні японська компанія встановила рекорд продажів за всю історію марки

    В березні Toyota продала по всьому світу майже мільйон автомобілів. Якщо називати конкретні цифри, то мова йде про 982 912 машин. Представники компанії запевняють – це рекордний місячний показник за всю історію компанії.

    В березні Toyota не тільки збільшила продажі, але і наростила виробництво: з конвеєрів заводів японської марки зійшло 843 393 автомобіля – на 32 відсотки більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

    Автосалон Toyota
    Автосалон Toyota

    За перші три місяці року компанія продала майже 2,5 мільйона автомобілів – приблизно на 19% більше ніж минулого року.

    В Україні Toyota є одним з лідерів продажів. У першому кварталі український офіс компанії продав більше 3 тисяч нових авто. Найпопулярнішою моделлю марки на українському ринку є кросовер Toyota RAV4.

    Які автомобілі українці купують у 2021 році, дивіться за цим посиланням.

    Теги: Toyota
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