В Україні з’явилася нова велика модель Toyota

На українському ринку відновилися продажі фургонів Toyota Proace

Toyota повернула в Україну фургон Proace. Він має два виконання. Пасажирське називається Proace Verso, комерційне – Proace Van.

Toyota Proace Verso позиціонується як автомобіль для любителів активного способу життя. Просторий і практичний мікроавтобус підходить як для подорожей великою компанією, так і для бізнес-поїздок.

Пасажирський фургон пропонується в п'яти комплектаціях – Combi, Shuttle, Comfort, Prestige і Premium. Довжинах кузова також може бути різною. Менша версія має в довжину майже п’ять метрів. «Старша» – приблизно на 30 сантиметрів довша.

Toyota Proace Verso

В салоні може бути до дев’яти посадочних місць.

Комплектація Premium доступна з:

складними пересувними сидіннями;

бічними зсувними дверима, що відкриваються безконтактно;

складними столиками на спинках передніх сидінь;

столом з можливістю трансформації для пасажирів 2-го і 3-го рядів.

Передні сидіння також оснащені функцією масажу і підігріву.

Toyota Proace Verso

До списку систем безпеки входять:

система контролю «сліпих» зон;

проекційний екран;

система безключового доступу і запуску автомобіля.

Мікроавтобус пропонується з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 150 кінських сил і 6-ступінчатою механічною трансмісією. Більш потужна версія має мотор потужністю 177 «коней» і автоматичну 8-ступінчату коробку передач.

Toyota Proace Van

Proace Verso також оснащений мультимедійною системою з сенсорним 7-дюймовим дисплеєм і підтримкою функцій Apple Carplay і Android Auto.

Окремо Toyota пропонує пакет «Погані дороги», в рамках якого була збільшена вантажопідйомність, підвищений кліренс до 175 мм і встановлено металевий захист двигуна.

Серед інших функцій:

круїз-контроль з обмежувачем швидкості;

система допомоги при екстреному гальмуванні;

електронні системи розподілу гальмівних зусиль і стабілізації;

система допомоги при рушанні на підйомі і інформування про низький тиск в шинах;

антибуксувальна система.





Toyota Proace Van

Комплектація Premium пропонується з комплексом систем активної безпеки, до складу якого входять:

система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів;

адаптивний круїз-контроль;

система попередження про з'їзд зі смуги руху;

автоматичне дальнє світло.

Вантажний фургон Proace отримав багатофункціональну кабіну з системою Smart Cargo із захисною суцільнометалевою перегородкою зі спеціальним отвором для перевезення довгомірних предметів.

Крім того, передні пасажирські сидіння можна трансформувати для ще більшої місткості. Зручний доступ до вантажного відділення забезпечують задні двостулкові і бічні зсувні двері.

Автомобіль оснащений сталевими 16-дюймовими колісними дисками з центральними ковпаками, протитуманними фарами, аудіосистемою, кондиціонером, водійським сидінням з поперекової підтримкою і підлокітником. Крім того, Proace оснащений системою інформування про низький тиск в шинах і круїз-контролем з обмежувачем швидкості.

Вантажна версія доступна з дизельним двигуном об'ємом 2 літри, потужністю 150 кінських сил і 6-ступінчатою механічною трансмісією.