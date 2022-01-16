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    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)

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    Електричний гіперкар від Subaru - Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)
    Електричний гіперкар від Subaru
    фото з відкритих джерел

    Новий електромобіль Subaru зможе пересуватися лише по спортивному треку

    Японська Subaru представила електричний гіперкар, над яким працювала майже два роки. Купе назвали STI E-RA, що розшифровується як Electric-Record Attempt, хоча на рекордні новинки поки що не претендує.

    Електрокар призначений виключно для треку. Ним неможна пересуватися автомобільними дорогами загального користування.

    Гіперкар розроблявся з нуля і досі не завершений. Наприклад, ще не готова двомісна кабіна.

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    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)
    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)
    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)
    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)

    Завдовжки автомобіль перевищує п'ять метрів. Його ширина становить два метри, висота – 1,31 метра, а колісна база дорівнює 2,69 метра.

    У рух E-RA приводить електрична установка із чотирма електромоторами Yamaha (по одному на кожному колесі), які сумарно розвивають 1088 кінських сил. Їх живить батарея ємністю 60 кіловат-годин.

    Динамічні характеристики гіперкара не розголошують.

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    Теги: Електромобілі Subaru
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    Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)