Японці показали електромобіль, який не з’явиться на дорогах (фото)
Новий електромобіль Subaru зможе пересуватися лише по спортивному треку
Японська Subaru представила електричний гіперкар, над яким працювала майже два роки. Купе назвали STI E-RA, що розшифровується як Electric-Record Attempt, хоча на рекордні новинки поки що не претендує.
Електрокар призначений виключно для треку. Ним неможна пересуватися автомобільними дорогами загального користування.
Гіперкар розроблявся з нуля і досі не завершений. Наприклад, ще не готова двомісна кабіна.
Завдовжки автомобіль перевищує п'ять метрів. Його ширина становить два метри, висота – 1,31 метра, а колісна база дорівнює 2,69 метра.
У рух E-RA приводить електрична установка із чотирма електромоторами Yamaha (по одному на кожному колесі), які сумарно розвивають 1088 кінських сил. Їх живить батарея ємністю 60 кіловат-годин.
Динамічні характеристики гіперкара не розголошують.
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