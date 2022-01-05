Японський виробник електроніки випускатиме електромобілі. Презентовано перші моделі

На ринок електромобілів виходить світовий технологічний гігант – японська Sony. Компанія вже презентувала перші моделі

Один з найбільших виробників електроніки у світі – японська Sony – випускатиме електромобілі. Компанія презентувала вже другий концепт електричної моделі. А навесні цього року у Sony з’явиться окремий підрозділ, який займатиметься «зеленими» машинами.

Про намір вийти на ринок електрокарів глава компанії Кенічіро Йошіда заявив на виставці побутової електроніки CES у Лас-Вегасі.

«Ми розглядаємо можливість запуску комерційного виробництва електромобілів Sony», – цитує Йошіду портал The Verge.

На CES у 2020 році Sony представила прототип електромобіля Vision-S. У грудні того ж року машину вперше випробували на європейських дорогах, а у квітні Sony провела тест-драйв із використанням віддаленого керування через мережу 5G.

Тепер компанія оголосила про «початок нового етапу розвитку Vision-S». На заході Sony презентувала прототип нового електромобіля – Vision-S 02. Йошіда наголосив, що пріоритетом для компанії є безпека: прототип оснащений 40 датчиками для її забезпечення.

У салоні будуть доступні розваги, включаючи аудіосистему та відеоігри через віддалене підключення до PlayStation.

За допомогою нового підрозділу, який отримає назву Sony Mobility, компанія «вивчить можливості виходу на ринок автомобілів».

Sony Mobility буде «на повну використовувати можливості штучного інтелекту та робототехніки», наголошується в пресрелізі.