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    У Лондоні заборонили електросамокати та моно колеса

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    У Лондоні заборонили електросамокати - У Лондоні заборонили електросамокати та моно колеса
    У Лондоні заборонили електросамокати
    фото з відкритих джерел

    Тепер туристам доведеться розглядати пам'ятники на своїх двох

    Управління громадського транспорту Лондона заборонило пересуватись вулицями міста на особистому електросамокаті та електровелосипеді.

    Таке незвичайне рішення ухвалили після того, як в метро на одному з таких самокатів вибухнула батарея. Про це повідомляє видання Autoevolution.

    Заборона зачіпає будь-який малий двоколісний транспорт з електроприводом та моноколеса. Пересуватись на них заборонено в усіх районах Лондона. Якщо поліцейські вас спіймають на такому «конику», то на вас чекає штраф у 1000 фунтів стерлінгів (приблизно 35 900 грн), чимала плата за нетривалу поїздку.

    Також забороняється перевозити двоколісники у будь-якому виді громадського транспорту, навіть, якщо він у складеному вигляді. Знаходитись з таким транспортом у будь-якому громадському місці – також серйозне порушення закону.

    Раніше, на самокатах також не можна було пересуватись вулицями міста, але їх можна було транспортувати у громадському транспорті, але тепер людина з подібною «електричкою» зовсім не бажана.

    Та треба пам’ятати, що це стосується лише двоколісного транспорту з електромотором, традиційні самокати та велосипеди дозволені та позитивно сприймаються у всьому Лондоні.

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    Теги: Електромобілі
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    У Лондоні заборонили електросамокати та моно колеса