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    Названо країну, яка повністю перейде на електромобілі вже у 2022 році

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    Норвегія може перейти на електромобілі вже наступного року - Названо країну, яка повністю перейде на електромобілі вже у 2022 році
    Норвегія може перейти на електромобілі вже наступного року
    фото: Financial Times

    Вже наступного року у світі з’явиться перша країна, де продаватимуть виключно електромобілі

    У листопаді в Європі було продано рекордну кількість електромобілів. Частка електричних моделей у загальній кількості проданих машин склала більше 15%. До повної перемоги електромобілів ще далеко. Проте деякі країни демонструють набагато кращі результати, ніж середньоєвропейські.

    За даними видання Motor.no, вже наступного року повністю відмовитися від продажів автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння може Норвегія, де електрифіковані моделі вже зайняли 95% ринку.

    Цього року до топ-15 найпопулярніших автомобілів країни не потрапила жодна «чистокровна» бензинова або дизельна модель. У список бестселерів увійшов лише один гібрид з можливістю підзарядки від розетки – Toyota RAV4 Prime. Всі інші – це електромобілі.

    А ось на законодавчому рівні Норвегія планує заборонити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння у 2025 році. Тож, у будь-якому разу жити «петролмобілям» у скандинавській країні залишилося недовго.

    Треба відзначити, що любов норвежців до електромобілів має фінансове підґрунтя. Справа у тому, що через високі податки бензинові та дизельні автомобілі в Норвегії купувати невигідно.

    Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в Україні – у нас коштує близько 38 тис. євро. У Норвегії за нього доведеться заплатити близько 70 тис. євро.

    Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від 50 тис. євро. Ціна в Норвегії – 95 тис. євро. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.

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    Теги: Електромобілі
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    Названо країну, яка повністю перейде на електромобілі вже у 2022 році