Український електромобіль засвітився на дорогах Києва (фото)

«Главкому» вдалося спіймати вітчизняний електромобіль на столичних дорогах

Журналісту «Главкома» вдалося спіймати на дорогах Києва вітчизняний електромобіль, який називається «Коник». Електрокар пересувався вулицею Патрожинського, що у центрі міста.

Електричного «Коника» презентували у червні 2021 року. Розробкою електрокара займається українська компанія «Електропрайд». Вона також створює вантажну версію автомобіля, яка називається «Волик».

Автомобілі дуже компактні. За габаритами вони дуже близькі до французького електрокара Renault Twizy.

Вітчизняний електромобіль «Коник»

Габарити «Коника» наступні:

довжина: – 2288 мм;

ширина – 1143 мм;

висота – 1557 мм.

Вантажопідйомність становить 250 кілограмів. А максимальна швидкість – 60 км/год.

Пробіг на одній зарядці в залежності від варіанту батареї – від 100 до 350 км. Зарядка батарей від мережі займає від 6 до 12 годин. А від станції швидкої зарядки – 1–2,5 години.

Машину також можна укомплектувати термофургоном, контейнером або рефрижератором.

«Коник» продається за 224 тис. грн.

Інша модель – «Волик» - це вантажний електромобіль. Він має дещо більші габарити:

довжина – 3235 мм;

ширина – 1380 мм;

висота – 1528 мм.

Електромобіль розраховано на перевезення 1,5 тонни вантажу.

Також в Україні займаються створенням електромобіля, який називатиметься Vilkon JG. Детально про нього «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.