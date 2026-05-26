Apple готує новий дизайн: що зміниться

Apple кардинально оновить налаштування AirPods в iOS 20

Бездротові навушники AirPods залишаються одним із найуспішніших та найпопулярніших аксесуарів Apple, проте система керування ними вже давно викликає нарікання у користувачів. На відміну від Apple Watch чи гарнітури Vision Pro, навушники досі не мають окремого застосунку в екосистемі і ховаються всередині загальних налаштувань iPhone. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BGR.

Що зміниться в інтерфейсі

Меню для гарнітури є «привидом» – воно з’являється лише тоді, коли навушники підключені та перебувають у вухах, і повністю зникає, варто лише сховати їх у футляр. Як повідомляє авторитетний аналітик та репортер Bloomberg Марк Гурман, у Купертіно нарешті почули критику користувачів. Компанія готує масштабний перегляд цього інтерфейсу в майбутньому великому оновленні операційної системи.

За інформацією інсайдера, розробники Apple наразі не готові презентувати повністю незалежний додаток «AirPods» для App Store. Натомість інженери зосередилися на радикальній перебудові вже наявного розділу.

Гурман стверджує, що оновлене меню налаштувань стане «більш функціональним, краще організованим та оптимізованим». Головне очікування від цього апдейту – меню AirPods у програмі «Налаштування» нарешті стане постійним. Користувачі зможуть мати до нього доступ у будь-який момент на iPhone, iPad чи Mac, незалежно від того, де зараз перебуває гарнітура – у вухах чи на підзарядці в іншій кімнаті.

Хоча точний візуальний стиль нового розділу поки тримають у таємниці, джерела наголошують, що керувати базовими та просунутими параметрами аудіопристроїв стане значно простіше.

Чому AirPods критично необхідне постійне меню

За останні роки Apple перетворила звичайні навушники на складний гаджет із величезною кількістю мікропрограм та сенсорів. Поточна прив'язка меню до обов'язкового носіння аксесуара створює серйозні незручності у повсякденному використанні.

Функції здоров’я та слухового апарату

У дорожчих моделях (зокрема AirPods Pro) з'явилася серйозна медична опція – перевірка слуху та робота в режимі слухового апарату. Налаштувати цей процес, переглянути результати тестів чи змінити профілі без одягнених навушників зараз неможливо.

Оновлення та прошивки

Для простої перевірки поточну версію програмного забезпечення AirPods, користувач знову змушений діставати їх із кейсу. Самі ж оновлення встановлюються виключно в автоматичному режимі, коли навушники стоять на зарядці – функції примусового ручного оновлення в системі досі немає.

Прецеденти, коли Apple перетворювала заплутані інструменти на зручні інтерфейси, вже є. Яскравим прикладом став запуск окремого додатка «Паролі» в iOS 18, який успішно вивели із глибоких хащів системних налаштувань.

Експерти припускають, що фіксація постійного вікна для навушників в iOS стане проміжним кроком. Оскільки в майбутньому лінійка поповниться новими флагманськими моделями (як-от очікувані AirPods Pro 3), створення повноцінного окремого додатка буде лише питанням часу.

