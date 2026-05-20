Google Search отримав найбільше оновлення за 25 років

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Новий пошук працює на базі Gemini та дозволяє спілкуватися із системою майже як із чат-ботом

Google представив масштабне оновлення Google Search, яке у компанії називають найбільшою зміною за останні 25 років. Тепер пошукова система працюватиме на базі Gemini 3.5 Flash і стане набагато «розумнішою». Користувачі зможуть ставити складні запитання звичайною мовою, а не просто вводити короткі ключові слова. Про це стало відомо за підсумками конференції Google I/O 2026, пише «Главком».

Google Search стане схожим на чат із ШІ

Новий пошуковий рядок підтримує текст, зображення, відео, файли та навіть активні вкладки Chrome. Система зможе краще розуміти наміри користувача, підказувати формулювання запитів і підтримувати повноцінний діалог.

Наприклад, можна буде уточнювати питання прямо під час пошуку, як у чаті з Gemini або ChatGPT. При цьому система запам’ятовуватиме контекст розмови та показуватиме більш релевантні результати.

Оновлення поступово запускають у країнах, де вже працює AI Mode та підтримуються локальні мови.

У Google Search з’являться ШІ-агенти

Головною новинкою стали ШІ-агенти, які працюватимуть у фоновому режимі 24/7. Такі агенти зможуть самостійно шукати інформацію, аналізувати новини, фінансові дані чи спортивні події в реальному часі.

Також з’являться агенти для бронювання. Наприклад, користувач зможе попросити знайти караоке-кімнату на шість людей або оренду житла за певними параметрами, і система сама підбере варіанти. Функції бронювання стартують у США вже цього літа.

Пошук зможе створювати графіки та таблиці

Google також інтегрує у Search технологію Antigravity та можливості Gemini для генерації інтерактивних елементів. Пошук зможе створювати графіки, таблиці, візуалізації та симуляції для пояснення складних тем.

Крім того, Google запускає Personal Intelligence – функцію, яка дозволить підключати Gmail, Google Photos та згодом Google Calendar, щоб ШІ краще розумів контекст користувача. Користувачі самі вирішуватимуть, які дані надавати системі.

До слова, 1 квітня 2026 року, технологічний гігант Google оголосив про впровадження однієї з найбільш очікуваних функцій в історії сервісу – можливість зміни імені користувача (username) без втрати даних. Відтепер користувачі можуть змінити адресу @gmail.com, зберігаючи при цьому всі листи, контакти, фотографії та історію покупок у Google Play.