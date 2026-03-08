Apple проводить «велику чистку»: компанія зняла з виробництва 15 пристроїв

Оновлення свідчить про намір Apple прискорити перехід користувачів на нову архітектуру

Після масштабного анонсу нових гаджетів Apple офіційно оновила свою продуктову лінійку. Окрім запуску десяти новинок, компанія повідомила про припинення виробництва та продажу 15 пристроїв. Це рішення покликане уніфікувати екосистему та зосередити користувачів на новітніх пристроях, що підтримують сучасні технології штучного інтелекту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Macrumors.

З офіційної лінійки Apple тепер виключено:

iPhone: бюджетний iPhone 16e (2025).

iPad Air: моделі на 11 та 13 дюймів із процесором M3 (2025).

MacBook Air: версії на 13 та 15 дюймів із чипом M4 (2025).

MacBook Pro: професійні ноутбуки на базі чипів M4 Pro та M4 Max (2024), а також базова модель M5 на 512 ГБ (2025).

Настільні рішення: потужний Mac Studio з чипом M3 Ultra (2025).

Дисплеї та аксесуари: монітор Studio Display (2022), легендарний Pro Display XDR (2019) разом із підставкою Pro Stand та VESA-адаптером.

Хоча Apple припинила офіційні продажі, ці гаджети наразі ще можна знайти у великих ритейлерів. Очікується, що продавці будуть розпродавати залишки зі складів зі знижками, доки вони не зникнуть остаточно.

Цього тижня компанія представила оновлений портфель пристроїв, серед яких:

iPhone 17e: отримав процесор A19, збільшений обсяг пам'яті та підтримку MagSafe.

MacBook Neo: абсолютно новий бюджетний ноутбук на базі чипа A18 Pro.

Оновлені MacBook Air та Pro: пристрої на базі найпотужніших чипів серії M5.

Нові iPad Air: на базі чипа M4.

Оновлені дисплеї Studio Display: з покращеними характеристиками для професійної роботи.

Як відомо, хоча до осінньої презентації Apple залишається ще пів року, відомий аналітик GF Securities Джефф Пу опублікував детальний прогноз щодо наступного покоління смартфонів. Очікується, що iPhone 18 Pro та Pro Max стануть знаковими пристроями, оскільки Apple перейде на власний повний цикл компонентів – від модемів до надсучасних процесорів.