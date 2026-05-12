Трамп вирушить до Китаю у супроводі лідерів найбільших корпорацій США

До складу делегації входять бізнес-лідери з широкого кола галузей, зокрема Тім Кук з Apple та Ілон Маск з Tesla

Президент Дональд Трамп готується до візиту до Пекіна для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Разом із президентом до делегації увійшли 16 керівників провідних американських компаній. Метою поїздки є обговорення створення двосторонньої інвестиційної та торговельної ради. Хоча спочатку у списку значився очільник Cisco Чак Роббінс, пізніше компанія повідомила, що він не зможе взяти участь у поїздці.

Особливу увагу привертає участь Ілона Маска, що підтверджує відновлення його близьких стосунків із Трампом. Після роботи над реформуванням федеральної бюрократії Маск залишив адміністрацію минулого травня через конфлікт із президентом, проте останнім часом вони знову почали тісно співпрацювати. Водночас Дженсен Хуан, керівник найдорожчої компанії світу Nvidia, не отримав запрошення. Це відбувається на тлі очікування компанією дозволів на постачання новітніх чипів штучного інтелекту H200 до Китаю.

До складу бізнес-делегації увійшли:

Тім Кук з Apple;

Ларрі Фінк з BlackRock;

Стівен Шварцман з Блекстоуна;

Келлі Ортберг з Boeing;

Браян Сайкс з Cargill;

Джейн Фрейзер з Citi;

Джим Андерсон з Coherent;

Ларрі Калф з GE Aerospace;

Девід Соломон з Goldman Sachs;

Джейкоб Тайсен з Illumina;

Майкл Мібах з Mastercard;

Діна Павелл Маккормік з Meta;

Санджай Мехротра з Micron;

Крістіано Амон з Qualcomm;

Ілон Маск з Tesla;

Райан Макінерні з Visa.

Як відомо, цього тижня президент США Дональд Трамп прибуде до Китаю з першим за дев'ять років офіційним візитом для проведення дводенних переговорів із президентом Сі Цзіньпіном. Лідери двох найбільших економік світу зустрінуться особисто вперше за останні пів року, намагаючись стабілізувати відносини, суттєво підірвані торговельними розбіжностями та триваючим конфліктом на Близькому Сході. Програма візиту, запланованого на середу, четвер та п'ятницю, охоплює широке коло критичних питань: від ситуації навколо Ірану та Тайваню до контролю над ядерною зброєю та розвитком штучного інтелекту.

До слова, тривалий конфлікт на Близькому Сході поступово викриває критичні вразливості Сполучених Штатів, надаючи Пекіну можливість детально вивчити військову стратегію свого головного конкурента.

Поки адміністрація Дональда Трампа намагається вийти з непопулярної війни та відновити контроль над Ормузькою протокою, світові ціни на енергоносії продовжують зростати, а ресурси Пентагону переспрямовуються з Тихоокеанського регіону. Це створює ситуацію, де стримування Китаю де-факто перестає бути головним пріоритетом Вашингтона, що дає лідеру КНР Сі Цзіньпіну додаткові важелі впливу перед запланованою зустріччю з американським президентом.