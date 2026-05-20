YouTube запускає ШІ-пошук і Gemini Omni для Shorts: що зміниться для користувачів

Нова модель Gemini Omni дозволить користувачам змінювати та реміксувати чужі Shorts за допомогою ШІ

YouTube анонсував нові ШІ-функції для платформи. Компанія запускає «розумний» пошук Ask YouTube та інтегрує нову модель генерації відео Gemini Omni у Shorts. Про стало відомо за підсумками конференції Google I/O 2026, пише «Главком».

На YouTube з’явиться пошук із ШІ

Нова функція Ask YouTube працюватиме схоже на AI Mode у Google Search або чат із Gemini. Користувачі зможуть ставити запитання звичайною мовою, а система підбиратиме найбільш релевантні відео.

Наприклад, замість короткого запиту «як зняти Shorts» можна буде написати: «Покажи прості відео про те, як знімати Shorts для початківців».

Результати формуватимуться з усього каталогу YouTube. Спочатку функція доступна для користувачів YouTube Premium у США віком від 18 років, але згодом її планують запустити ширше.

Gemini Omni дозволить редагувати Shorts

Ще одна велика новинка – інтеграція Gemini Omni у Shorts Remix. Нова ШІ-модель дозволить змінювати чужі короткі відео та створювати власні версії контенту.

Користувачі зможуть змінювати фон, стиль відео, додавати себе у кадр або робити ролики в стилі 90-х. Також Gemini Omni підтримує редагування відео й аудіо через текстові команди.

ШІ-відео будуть маркувати

Усі відео, створені або змінені за допомогою ШІ, отримають спеціальне маркування та посилання на оригінальне відео. Автори каналів також зможуть заборонити іншим користувачам реміксувати свої Shorts.

Google також підтвердила, що Gemini Omni Flash уже починає з’являтися у Gemini, YouTube Shorts та сервісі Flow.

Нагадаємо, YouTube представив нові інструменти на основі штучного інтелекту, які значно спростять роботу контент-креаторів та розширять можливості монетизації.

