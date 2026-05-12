Прихильники Трампа заплатили $60 мільйонів за телефон, якого не існує

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Золотий смартфон T1 від Trump Mobile так і не потрапив до покупців – попри рік очікування та десятки мільйонів доларів передоплат
Trump Mobile тихо змінила умови: компанія більше не зобов'язана взагалі випускати телефон

Майже шістсот тисяч американців заплатили по сто доларів за золотий смартфон Trump Mobile T1 – і не отримали нічого. Рік по тому компанія прибрала дату виходу з сайту та переписала умови передзамовлення так, що тепер навіть повернення грошей не гарантоване. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Fortune

Шістдесят мільйонів доларів і жодного відправленого телефону

Синам президента США Дональда Трампа – Дональду-молодшому та Еріку – вистачило одного анонсу, щоб зібрати з прихильників батька близько 60 мільйонів доларів. Золотий смартфон T1 з американським прапором на корпусі та ціною 499 доларів представили 16 червня 2025 року – в десяту річницю старту президентської кампанії Трампа. Апарат рекламували як американську альтернативу Apple та Samsung, а на покупців чекала обіцянка «Made in USA».

Але за рік із понад п'ятисот дев'яноста тисяч замовлень не виконано жодного. Спочатку телефон мали відвантажити у серпні 2025 року, потім – у листопаді, потім у грудні, потім «десь у першому кварталі 2026 року», а в квітні 2026-го дату виходу прибрали з сайту взагалі.

NBC News внесло депозит у серпні 2025-го, щоб відстежити ситуацію зсередини, і п'ять разів телефонувало до підтримки Trump Mobile між вереснем і листопадом – бо компанія не надсилала жодних оновлень. Журналісту видання 404 Media Джозефу Коксу при спробі зробити передзамовлення зняли з картки неправильну суму, адресу доставки так і не запитали, обіцяних сповіщень не надіслали. Кокс назвав це «найгіршим досвідом купівлі електроніки у своєму житті». 

Нові умови: гроші взяли, гарантій немає

6 квітня 2026 року Trump Mobile тихо оновила умови передзамовлення. Тепер у них написано прямо: депозит – це не купівля, не договір і не бронювання товару, а лише «умовна можливість» придбати телефон, якщо компанія «на власний розсуд» взагалі вирішить його продавати. Гарантій випуску, доставки чи дотримання термінів немає. Депозит не повертається і не передається іншій особі.

На тлі скандалу сенаторка Елізабет Воррен разом з іншими демократами звернулася до Федеральної торгової комісії з вимогою розслідувати збір депозитів за товар, який так і не з'явився, а також перевірити, чи не є реклама «Made in USA» брехнею. 

«Зроблено в США» більше немає

Гасло «Made in USA» зникло з сайту Trump Mobile ще раніше – його замінили розпливчасті обіцянки про «розроблено з американськими цінностями» та «під керівництвом американських команд». Керівники компанії підтвердили журналістам: основне виробництво відбуватиметься за кордоном, а у Маямі збиратимуть лише фінальні десять компонентів.

Поки телефон T1 залишається примарою, Trump Mobile торгує відновленими iPhone та смартфонами Samsung.

Нагадаємо, ще у листопаді 2025 року «Главком» писав про перший перенос виходу T1: тоді ж з сайту зникло гасло «Made in USA», а виробник чохлів Spigen погрожував позовом через те, що фото Samsung поширювали як зображення T1.

До слова, на початку 2026 року вихід смартфона перенесли вкотре – Trump Mobile виправдовувалась урядовим «шатдауном», хоча зупинка держфінансування не стосується приватного бізнесу.

