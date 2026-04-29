Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року
фото: Wild hornets (ілюстративне)

Єврокомісія запускає платформу BraveTech EU для бойових випробувань новітньої зброї в Україні

Європейська комісія оголосила про старт нового етапу ініціативи BraveTech EU. Це спеціалізована платформа, покликана максимально скоротити шлях від розробки військових технологій до їхнього застосування у реальних бойових сценаріях на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єврокомісію.

Нова платформа розроблена для оперативного тестування та впровадження високопріоритетних оборонних розробок. На початковий етап проєкту Єврокомісія виділила бюджет у розмірі €35 млн.

Уточнюється, що впровадження вже триває: перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року, а початкові польові випробування та оціночні кампанії восени 2026 року розпочнуться у тісній співпраці між ЄС та Україною.

«Завдяки скороченню розриву між європейськими лабораторіями та нагальними потребами на передовій, ініціатива зміцнює оборонний сектор ЄС, одночасно надаючи Україні негайну та відчутну підтримку», – підкреслили в Єврокомісії.

Нагадаємо, командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький під час закритої зустрічі зі студентами представив амбітне бачення трансформації українського війська. Головний акцент – масштабна роботизація передової та відмова від радянської моделі управління. 

Як відомо, Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників.

Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України
