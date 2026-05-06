«Лінія дронів» долучилася до маркетплейсу DOT-Chain Defence: що зміниться у закупівлі БпЛА
Військові самостійно обирають конкретні рішення під завдання на своїй ділянці фронту
Підрозділи «Лінії дронів» офіційно долучилися до інноваційної системи закупівель DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи військові вже отримали перші партії техніки, необхідної для виконання завдань на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.
Підрозділи «Лінії дронів» уже почали активно використовувати платформу DOT-Chain Defence для оперативного замовлення БПЛА та інших спецзасобів. Загальна сума сформованих замовлень за короткий період склала 184,8 млн грн, з яких засоби на 40,8 млн грн уже передані бійцям.
Головна перевага системи – відсутність зайвої бюрократії. Військові самостійно обирають конкретні рішення під завдання на своїй ділянці фронту, а Міноборони виділило окремий бюджет саме для забезпечення роботи підрозділів «Лінії дронів» через цей маркетплейс.
Агенція оборонних закупівель (ДОТ) через систему DOT-Chain забезпечує повний технологічний цикл:
- Вибір та замовлення: Бойові бригади бачать наявні пропозиції та обирають потрібне.
- Контрактування: Система автоматизує укладення договорів та оплату виробникам.
- Логістика: ДОТ контролює весь шлях поставки до кінцевого споживача на фронті.
Це дозволяє масштабувати успішні кейси застосування дронів та робити закупівлі максимально прозорими.
За словами Михайла Федорова, ефективність «Лінії дронів» є критично важливою для загальної оборони – ці підрозділи щомісяця знищують кожну четверту ціль на фронті.
«Наше завдання – масштабувати цей підхід, щоб посилити захист фронту й системно нарощувати втрати ворога на землі», – підкреслив міністр.
Нагадаємо, Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Михайла Федорова.
За словами міністра, під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Федоров наголосив, що частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.
