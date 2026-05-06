«Лінія дронів» долучилася до маркетплейсу DOT-Chain Defence: що зміниться у закупівлі БпЛА

Військові самостійно обирають конкретні рішення під завдання на своїй ділянці фронту

Підрозділи «Лінії дронів» офіційно долучилися до інноваційної системи закупівель DOT-Chain Defence. Менш ніж за два тижні роботи військові вже отримали перші партії техніки, необхідної для виконання завдань на передовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Підрозділи «Лінії дронів» уже почали активно використовувати платформу DOT-Chain Defence для оперативного замовлення БПЛА та інших спецзасобів. Загальна сума сформованих замовлень за короткий період склала 184,8 млн грн, з яких засоби на 40,8 млн грн уже передані бійцям.

Головна перевага системи – відсутність зайвої бюрократії. Військові самостійно обирають конкретні рішення під завдання на своїй ділянці фронту, а Міноборони виділило окремий бюджет саме для забезпечення роботи підрозділів «Лінії дронів» через цей маркетплейс.

Агенція оборонних закупівель (ДОТ) через систему DOT-Chain забезпечує повний технологічний цикл:

Вибір та замовлення: Бойові бригади бачать наявні пропозиції та обирають потрібне.

Контрактування: Система автоматизує укладення договорів та оплату виробникам.

Логістика: ДОТ контролює весь шлях поставки до кінцевого споживача на фронті.

Це дозволяє масштабувати успішні кейси застосування дронів та робити закупівлі максимально прозорими.

За словами Михайла Федорова, ефективність «Лінії дронів» є критично важливою для загальної оборони – ці підрозділи щомісяця знищують кожну четверту ціль на фронті.

«Наше завдання – масштабувати цей підхід, щоб посилити захист фронту й системно нарощувати втрати ворога на землі», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Міністерство оборони разом із Brave1 протестувало на полігоні нове покоління ударних FPV-дронів від восьми українських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника відомства Михайла Федорова.

За словами міністра, під час випробувань дрони долали до 25 км і вражали цілі під дією різних типів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Федоров наголосив, що частина рішень повністю виконала всі завдання в умовах, максимально наближених до бойових.