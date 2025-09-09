Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото

Apple представила найтонший iPhone в історії

Сьогодні, 9 вересня, компанія Apple представила новий iPhone 17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію презентації.

Новий iPhone 17 представлено у п'яти кольорах, є функція Always On Display. Яскравість 3000 ніт. Процесор A19. Автономність на восьми годин відео більше, ніж iPhone 16.

Фронтальну камеру оновлено з 12 до 24 Мп і додано розпізнавання сцен. Зокрема, пам'ять смартфонів тепер від 256 ГБ.

Також компанія показала iPhone Air. Його характеристики:

Товщина корпусу всього 5,6 мм.

Дисплей з технологією ProMotion.

Ceramic Shield у чотири рази міцніший за попередні моделі.

Титанова рамка, на 80% зроблена з перероблених матеріалів.

Доступний у чотирьох кольорах.

Працює на процесорі A19 Pro.

Камера в iPhone Air буде одна.

Нагадаємо, що 9 вересня Apple проводить щорічну презентацію нових пристроїв. На заході будуть представлено чотири моделі iPhone 17: базову, Pro, Pro Max та Air.

Як повідомлялося, згідно з новим аналітичним звітом від JPMorgan, існує велика ймовірність, що майбутня лінійка смартфонів iPhone 17 не зазнає суттєвого зростання цін, що йде врозріз із загальними ринковими очікуваннями. Прогнози свідчать, що ціни на більшість нових моделей залишаться на колишньому рівні або зростуть незначно.