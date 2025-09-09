Презентація Apple 2025: трансляція

Apple представить чотири моделі iPhone 17

Сьогодні, 9 вересня, Apple проводить щорічну презентацію нових пристроїв. На заході будуть представлені чотири моделі iPhone 17: базову, Pro, Pro Max та Air. Про це повідомляє «Главком».

Основна презентація Apple розпочалася о 20:00.

Apple представить чотири моделі iPhone 17. Серед можливих новинок очікують нову систему охолодження, змінений дизайн камер, потужніший акумулятор і чип A19 Pro. Крім того, можуть презентувати надтонкий iPhone Air, новий оранжевий відтінок для Pro-версій та AirPods Pro 3 із функцією вимірювання пульсу.

Як повідомлялося, згідно з новим аналітичним звітом від JPMorgan, існує велика ймовірність, що майбутня лінійка смартфонів iPhone 17 не зазнає суттєвого зростання цін, що йде врозріз із загальними ринковими очікуваннями. Прогнози свідчать, що ціни на більшість нових моделей залишаться на колишньому рівні або зростуть незначно.

Нагадаємо, ще 2022 року Apple відмовилася від фізичних SIM-карт в iPhone, що продаються в США. Наразі аналогічна доля, схоже, має спіткати і європейські смартфони компанії