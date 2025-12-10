Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
Батьки сперечаються через заборону для дітей
фото з відкритих джерел

Соцмережі, які ігноруватимуть заборону для дітей, отримають штраф

З 10 грудня в Австралії дітям до 16 років заборонено користуватися соцмережами. TikTok, Facebook, Instagram та інші платформи повинні видалити дитячі акаунти, а порушники ризикують отримати штрафи розміром до $49,5 млн. Про це повідомляє The Guardian.

Попри підготовку до запуску заборони, її впровадження супроводжується технічними складнощами: частина підлітків змогла пройти перевірку віку за допомогою систем розпізнавання облич. Уряд зазначає, що не очікує ідеальної роботи системи з першого дня.

Реакція батьків на нові правила різниться: одні скаржаться, що їхніх дітей відокремили від друзів, інші визнають, що навчають підлітків обходити заборону через VPN, а деякі вітають жорсткі обмеження як спосіб зменшити залежність дітей від соцмереж.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз пояснив, що мета закону – встановити чіткі стандарти, подібні до вікових обмежень на алкоголь. За опитуваннями, дві третини австралійців підтримують підвищення віку доступу до соцмереж.

Нововведення вже привернуло міжнародну увагу: Малайзія, Данія, Норвегія та навіть ЄС розглядають запровадження аналогічних обмежень.

Австралійський регулятор eSafety цього тижня розпочинає аудит дотримання закону платформами та не виключає можливості судових позовів проти порушників.

Нагадаємо, що 7 листопада парламент Данії підтримав урядову пропозицію, яка обмежує користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Ініціатива має на меті захистити дітей від негативного впливу інтернету. 

Данія готувала заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що мобільні телефони та соцмережі шкодять психічному здоров’ю та концентрації уваги дітей, а батьки зможуть дозволяти доступ з 13 років.

Читайте також:

Теги: Австралія діти інтернет парламент TikTok правила соцмережі обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу
Ексведуча проросійських каналів опинилася в епіцентрі скандалу
11 листопада, 03:58
Прем’єр Польщі оголосив про відкриття двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю
Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів із Білоруссю
14 листопада, 15:32
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
РФ перетворила соцслужби на окупованих територіях на репресивний апарат проти дітей
18 листопада, 02:59
У Запорізькій області триває евакуація підопічних закладів-інтернатів
Оголошено примусову евакуацію дітей з небезпечних районів Запорізької та Донецької областей
24 листопада, 19:36
На графіті дитина захищає свої іграшки від російської ракети
У Тернополі на зруйнованому будинку з'явився мурал, присвячений загиблим дітям
28 листопада, 04:52
Катерина Кухар виклала фото свого сина у шкіряній куртці
Катерина Кухар похизувалася сином-красенем (фото)
1 грудня, 10:21
У Нігерії звільнено 100 школярів, викрадених у штаті Нігер
Викрадення дітей зі школи у Нігерії: 100 учнів звільнено
8 грудня, 00:49
Вестибюль №3 має вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні
Станція «Хрещатик» працює повністю: вестибюль №3 відновив рух на годину раніше
21 листопада, 10:17
Євросоюз спрощує відмову в притулку
Реформа міграції ЄС: схвалено жорсткіші правила депортації та притулку
Вчора, 15:12

Девайси

Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона
Ювілейний iPhone: Apple може кардинально змінити дизайн смартфона
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Перший у світі смартфон із повністю голосовим управлінням з'явився у Китаї
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Google закликає користувачів Android терміново оновити свої пристрої
Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій
Розроблено ШІ-модель для раннього виявлення ризику епідемій
Глава Xiaomi анонсував повномасштабне впровадження гуманоїдів на заводах
Глава Xiaomi анонсував повномасштабне впровадження гуманоїдів на заводах

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua