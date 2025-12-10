Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей

Батьки сперечаються через заборону для дітей

Соцмережі, які ігноруватимуть заборону для дітей, отримають штраф

З 10 грудня в Австралії дітям до 16 років заборонено користуватися соцмережами. TikTok, Facebook, Instagram та інші платформи повинні видалити дитячі акаунти, а порушники ризикують отримати штрафи розміром до $49,5 млн. Про це повідомляє The Guardian.

Попри підготовку до запуску заборони, її впровадження супроводжується технічними складнощами: частина підлітків змогла пройти перевірку віку за допомогою систем розпізнавання облич. Уряд зазначає, що не очікує ідеальної роботи системи з першого дня.

Реакція батьків на нові правила різниться: одні скаржаться, що їхніх дітей відокремили від друзів, інші визнають, що навчають підлітків обходити заборону через VPN, а деякі вітають жорсткі обмеження як спосіб зменшити залежність дітей від соцмереж.

Прем’єр-міністр Ентоні Албаніз пояснив, що мета закону – встановити чіткі стандарти, подібні до вікових обмежень на алкоголь. За опитуваннями, дві третини австралійців підтримують підвищення віку доступу до соцмереж.

Нововведення вже привернуло міжнародну увагу: Малайзія, Данія, Норвегія та навіть ЄС розглядають запровадження аналогічних обмежень.

Австралійський регулятор eSafety цього тижня розпочинає аудит дотримання закону платформами та не виключає можливості судових позовів проти порушників.

Нагадаємо, що 7 листопада парламент Данії підтримав урядову пропозицію, яка обмежує користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Ініціатива має на меті захистити дітей від негативного впливу інтернету.

Данія готувала заборону на користування соціальними мережами для дітей віком до 15 років. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен зазначила, що мобільні телефони та соцмережі шкодять психічному здоров’ю та концентрації уваги дітей, а батьки зможуть дозволяти доступ з 13 років.