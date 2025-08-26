Головна Техно Девайси
search button user button menu button

На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
Детективи БЕБ повідомили трьом фігурантам про підозру
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Фігуранти продавали підроблені годинники, навушники, зарядні пристрої Apple

Детективи головного підрозділу БЕБ викрили на Дніпропетровщині групу осіб, які продавали завезену з Китаю підроблену техніку Apple. Про це повідомляє «Главком» пресслужба БЕБ.

«Підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг й промислові зразки правовласника. Зокрема вони купували підробки в Китайській Народній Республіці. Надалі продавали їх в мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані продавали годинники, навушники, зарядні пристрої. Спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості. За оцінками правоохоронців, продаж контрафактної техніки завдав збитків компанії Apple на понад 24 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави.

8 фото
На весь екран
Спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є фальсифікованою
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Нагадаємо, детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне підпільне виробництво взуття та одягу відомих міжнародних брендів.

До слова, співробітники Бюро економічної безпеки проводили обшуки у магазинах гаджетів та електроніки «Техно їжак». Також обшуки відбувалися у мережі магазинів «Ябко».

Теги: Дніпропетровщина Apple Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами детектива, жодного запиту з боку уряду щодо його кандидатури не надходило
СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Цивінського директором БЕБ
31 липня, 10:26
Мітингувальники знову прийшли на акцію з плакатами
У Маріїнському парку люди вийшли на підтримку законопроєкту про незалежність НАБУ і САП
31 липня, 11:54
Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
Переговори Віткоффа з Путіним, призначення директора БЕБ. Головне за 6 серпня
6 серпня, 21:04
Ворог обстріляв Дніпропетровщину
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є жертва та постраждалий
9 серпня, 00:37
Підозрюваному може загрожувати до 10 років позбавлення волі
На Дніпропетровщині суддю міськрайонного суду зловили на хабарі
5 серпня, 10:38
Учора, 6 серпня, уряд призначив Олександра Цивінського директором БЕБ
Новий директор БЕБ розпочав виконання обов'язків
7 серпня, 16:18
Підлеглим неправомірно нарахували та виплатили понад 15 млн грн
15 млн грн на преміях: викрито схему в Медичних силах ЗСУ
12 серпня, 07:14
За кілька років до коштовного подарунку керівник Кіровоградщини щедро обсипав мільйонами свого сина
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
13 серпня, 10:21
Метою законопроекту є внести зміни в адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
Нардепка пропонує змінити адміністративно-територіальний устрій чотирьох областей
21 серпня, 12:29

Девайси

На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple
Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Чи справді варто заряджати смартфон лише до 80%: пояснення експертів
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB
Samsung представила 115-дюймовий телевізор з новітньою технологією Micro RGB
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
Прорив у науці: розроблено сонячні батареї, що живлять електроніку від штучного світла
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Витримав вагу людини. Новий смартфон із Китаю потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
12K
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
11K
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
4547
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4141
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua