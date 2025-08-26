На Дніпропетровщини БЕБ викрила продавців підробленої техніки Apple

Фігуранти продавали підроблені годинники, навушники, зарядні пристрої Apple

Детективи головного підрозділу БЕБ викрили на Дніпропетровщині групу осіб, які продавали завезену з Китаю підроблену техніку Apple. Про це повідомляє «Главком» пресслужба БЕБ.

«Підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг й промислові зразки правовласника. Зокрема вони купували підробки в Китайській Народній Республіці. Надалі продавали їх в мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора», – йдеться у повідомленні.

Підозрювані продавали годинники, навушники, зарядні пристрої. Спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості. За оцінками правоохоронців, продаж контрафактної техніки завдав збитків компанії Apple на понад 24 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави.

Спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є фальсифікованою фото: esbu.gov.ua/БЕБ

