Скільки коштуватиме iPhone 17: експерти дали прогноз

Стали відомі приблизні ціни на iPhone 17

Згідно з новим аналітичним звітом від JPMorgan, існує велика ймовірність, що майбутня лінійка смартфонів iPhone 17 не зазнає суттєвого зростання цін, що йде врозріз із загальними ринковими очікуваннями. Прогнози свідчать, що ціни на більшість нових моделей залишаться на колишньому рівні або зростуть незначно. Це особливо приємна новина для споживачів, які побоювалися чергового підвищення вартості, пише 9to5Mac, передає «Главком».

Ось прогнозовані ціни на лінійку iPhone 17:

iPhone 17. Очікується, що його ціна становитиме $799, без змін у порівнянні з попередньою моделлю.

iPhone 17 Pro. Єдина модель, яка, за прогнозами, дорожчатиме. Її вартість складатиме $1099. Однак це пов’язано з тим, що базова версія матиме збільшений обсяг пам’яті до 256 ГБ, тоді як варіант на 128 ГБ буде скасовано. Таким чином, ціна на модель з 256 ГБ залишиться на тому ж рівні.

iPhone 17 Pro Max. Вартість цієї моделі, як очікується, залишиться незмінною – $1199.

iPhone 17 Air. Ця нова модель, яка, як передбачається, замінить Plus, матиме ціну в діапазоні $899-$949.

Вся лінійка iPhone 17 фото: Apple

Загалом, якщо ці прогнози від JPMorgan виявляться вірними, то вартість iPhone 17 буде приблизно такою ж, як і в попереднього покоління. Це є позитивним сигналом для ринку і свідчить про те, що Apple намагається утримати ціни на свої продукти на конкурентоспроможному рівні.

Нещодавно «Главком» повідомляв, що Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17. Захід відбудеться 9 вересня у Театрі Стіва Джобса, про що заявив генеральний директор Тім Кук у своєму X.

Головною новинкою стане iPhone 17 Air – ультратонкий пристрій товщиною лише 5,6 міліметра, який замінить модель Plus.