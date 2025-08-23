Головна Техно Девайси
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Ціни на iPhone впадуть: експерт назвав причину
Очікується, що компанія представить нову лінійку iPhone 17 вже 9 вересня
Експерт зазначив, що найбільш відчутно здешевшають топові та найдорожчі моделі

Вартість актуальних моделей iPhone може впасти приблизно на 30% вже у найближчі тижні. Такий прогноз озвучив британський експерт ринку вживаної техніки Сем Вілсон, пов’язуючи це з очікуваним виходом нової лінійки смартфонів Apple, пише Neowin, передає «Главком».

У розмові з виданням The Sun керівник компанії Gadget GoGo Сем Вілсон заявив, що найближчі серпень і вересень стануть періодом значного зниження цін на вторинному ринку. Він порадив власникам iPhone, які планують продати свої пристрої, робити це негайно.

«Ринок буде переповнений старими моделями, і ціни стрімко падатимуть», – пояснив Вілсон. За його словами, вихід нового покоління смартфонів неминуче знижує вартість навіть тих пристроїв, яким лише кілька років.

Експерт зазначив, що найбільш відчутно здешевшають топові та найдорожчі моделі. Деякі апарати із серій Pro та Pro Max можуть втратити в ціні до 300 фунтів стерлінгів (близько 15 тис. грн) за лічені дні.

Цей прогноз ґрунтується на чутках про майбутню презентацію Apple. Очікується, що компанія представить нову лінійку iPhone 17 вже 9 вересня. Попередні замовлення на новинки, ймовірно, відкриють 12 вересня, а глобальний старт продажів відбудеться 19 вересня.

Між тим, Apple істотно відстала в перегонах за лідерство у сфері чат-ботів на базі ШІ, однак тепер у компанії, схоже, з'явився план зі створення власного аналога ChatGPT

