Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone

glavcom.ua
Буде лише eSIM: Apple планує повністю відмовитися від фізичних SIM-карт в нових iPhone
Очікується, що Apple запровадить функцію eSIM в деяких або всіх моделях iPhone 17 у вересні
фото з відкритих джерел

Працівників роздрібної торгівлі в ЄС вже готують до підтримки та налаштування моделей iPhone лише з eSIM

Ще 2022 року Apple відмовилася від фізичних SIM-карт в iPhone, що продаються в США. Наразі аналогічна доля, схоже, має спіткати і європейські смартфони компанії, повідомляє 9to5Mac

Очікується, що Apple запровадить функцію eSIM в деяких або всіх моделях iPhone 17 у вересні. Зокрема, ультратонкий iPhone 17 Air спеціально розроблений для того, щоб позбутися фізичного лотка для SIM-картки, адже  внутрішній простір в конструкції корпусу суттєво зменшується.

Також нещодавно стало відомо, що Apple вже готує працівників роздрібної торгівлі до підтримки та налаштування моделей iPhone лише з eSIM. Повідомляється, що «співробітники роздрібної торгівлі авторизованих реселлерів Apple в ЄС повинні пройти навчальний курс, пов’язаний з iPhone з підтримкою eSIM, до п’ятниці, 5 вересня».

Презентацію нової лінійки iPhone 17 Apple проведе вже 9 вересня. У прямому етері глядачам представлять iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Також будуть анонсовані Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3, а нещодавно до списку очікуваних продуктів додано AirPods Pro 3.

Загалом, починаючи з iPhone 14, Apple запровадила підтримку виключно eSIM для стільникового зв'язку лише в Сполучених Штатах. У більшості інших країн смартфони мали фізичні лотки для SIM-карт та можливість підтримки eSIM. iPhone, призначені для Китаю, взагалі мали слоти для двох фізичних SIM-карт.

eSIM (embedded SIM) – це вбудована в пристрій цифрова SIM-картка, яка замінює фізичну SIM-карту, дозволяючи активувати мобільний тариф онлайн шляхом сканування QR-коду або іншого способу активації від оператора зв'язку. eSIM забезпечує зручність, можливість зберігати кілька тарифних планів на одному пристрої та безпеку, оскільки її неможливо фізично втратити. 


Нещодавно «Главком» повідомляв, що Apple оголосила дату презентації нового iPhone 17. Захід відбудеться 9 вересня у Театрі Стіва Джобса, про що заявив генеральний директор Тім Кук у своєму X.

Головною новинкою стане iPhone 17 Air – ультратонкий пристрій товщиною лише 5,6 міліметра, який замінить модель Plus.

Крім того, експерти зазначають, що після презентації нової лінійки вартість актуальних моделей iPhone може впасти приблизно на 30% вже у найближчі тижні. Такий прогноз озвучив британський експерт ринку вживаної техніки Сем Вілсон, повідомляє «Главком»  із посиланням на Neowin.

