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Apple представила найпотужніший Mac в історії: характеристики та ціни

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Apple представила найпотужніший Mac в історії: характеристики та ціни
Новий Mac Studio – на базі M4 Max і M3 Ultra, що забезпечує революційну продуктивність і широкі можливості підключення
фото: Apple

Новий Mac Studio доступний у версіях із процесорами M4 Max та M3 Ultra

Компанія Apple офіційно анонсувала дві нові моделі Mac – ультрабук MacBook Air та потужний настільний комп’ютер Mac Studio. Виробник називає останній найпотужнішим пристроєм в історії компанії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Apple.

Новий Mac Studio доступний у версіях із процесорами M4 Max та M3 Ultra. Максимальна конфігурація пристрою підтримує до 512 гігабайтів оперативної пам’яті, а також оснащена графічним процесором на 40 ядер, надшвидким SSD-накопичувачем та портами Thunderbolt 5.

Завдяки надзвичайно потужним M4 Max і новому M3 Ultra новий Mac Studio забезпечує безпрецедентну потужність для найвимогливіших професійних робочих процесів
Завдяки надзвичайно потужним M4 Max і новому M3 Ultra новий Mac Studio забезпечує безпрецедентну потужність для найвимогливіших професійних робочих процесів
фото: Apple

Apple підкреслює, що Mac Studio стане ідеальним інструментом для роботи зі штучним інтелектом. Комп’ютер здатний запускати масштабні мовні моделі (LLM) з понад 600 мільярдами параметрів, що робить його одним із найбільш продуктивних пристроїв для обчислень. Максимальна версія також має твердотільний накопичувач ємністю до 16 терабайт.

Крім того, Apple оновила MacBook Air. Лінійка отримала процесор M4 та доступна у версіях з екранами 13 і 15 дюймів. Виробник заявляє, що нова модель вдвічі швидша, ніж MacBook Air із чипом M1, який вийшов у 2020 році. Базова версія комплектується 16 гігабайтами оперативної пам’яті, а максимальна підтримує до 32 гігабайтів.

Чіп M4 у MacBook Air підвищує продуктивність для таких вимогливих ігор, як Civilization VII
Чіп M4 у MacBook Air підвищує продуктивність для таких вимогливих ігор, як Civilization VII
фото: Apple

Також ноутбук отримав 12-мегапіксельну камеру з підтримкою технології Center Stage, яка автоматично стежить за рухами користувача. Крім цього, пристрій підтримує підключення двох моніторів із роздільною здатністю до 6K.

Ціни на нові пристрої Apple

Вартість Mac Studio з M4 Max стартує від 1999 доларів, а версія M4 Ultra коштуватиме щонайменше 3999 доларів. MacBook Air з 13-дюймовим дисплеєм обійдеться покупцям у 999 доларів, а модель із 15-дюймовим екраном – у 1199 доларів.

Новинки Apple орієнтовані на професійних користувачів, які працюють із високими обчислювальними навантаженнями, а також на тих, хто потребує максимальної продуктивності в компактному формфакторі.

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Теги: MacBook Apple технології

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