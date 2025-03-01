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У Японії за допомогою нанотехнологій створено найменшу у світі відеогру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Японії за допомогою нанотехнологій створено найменшу у світі відеогру
Дослідники створили найменшу гру у світі
фото із відкритих джерел

Нова розробка японців означає великий прогрес у «нанозмішаній реальності» (nano-MR)

Дослідники з Університету Нагої під керівництвом професора Такаюкі Хошино розробили унікальну комп'ютерну гру, в якій гравці керують наночастинками розміром близько одного нанометра. Для цього вони розробили нову технологію «нано-змішаної реальності» (nano-mixed reality, MR), яка поєднує цифрові об'єкти з реальними наноматеріалами в режимі реального часу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Interesting Engineering.

Використовуючи високошвидкісні електронні пучки, вчені змогли створити динамічні електричні поля та керувати рухом наночастинок. Як демонстрацію вони розробили гру в стилі класичних аркад, де гравець керує мініатюрним космічним кораблем і «стріляє» по наночастинках полістиролу, фактично маніпулюючи матеріальними об'єктами на нанорівні.

«Гравець управляє кораблем і стріляє в реальні наночастки, змушуючи їх рухатися. Ми вперше продемонстрували, як цифрові дані можуть взаємодіяти з фізичними нанооб'єктами в режимі реального часу», – пояснив професор Такаюкі Хошино.

Окрім ігор, технологія може відкрити нові можливості в нанотехнологіях та біомедичні. Вчені розглядають її як інструмент для збирання біомолекул, точного керування речовинами в організмі і навіть революції у 3D-друці на молекулярному рівні.

«Уявіть, що можна друкувати складні об'єкти в реальному часі або спрямовувати лікарські речовини безпосередньо до вірусних клітин. Це може змінити підхід до медицини та нанотехнологій», – додав Хошино.

Нагадаємо, у Китаї створено найпотужнішу у світі камеру на основі лазера для стеження за іноземними військовими супутниками.

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Теги: технології наука відео вчені Японія

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