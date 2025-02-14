Британський стартап продемонстрував робота, який рухає руками швидше за людину

У Британії створили універсального робота для бізнесу та дому

Стартап Humanoid представив універсального гуманоїдного робота HMND 01, який здатний рухатися зі швидкістю людини та швидше.

Британська компанія Humanoid, заснована в 2024 році, опублікувала демонстраційне відео з роботою першого гуманоїдного робота HMND 01. Новинка висотою 175 см та вагою 70 кг здатна пересуватися зі швидкістю до 5,4 км/год та переносити вантажі вагою до 15 кг.

Особливість HMND 01 – модульна конструкція, яка дозволяє користувачам змінювати конфігурацію верхньої та нижньої частини тіла робота, а також його маніпуляторів. За заявою розробників, такий підхід знизить вартість пристрою та зробить його доступним для масового ринку.

Час автономної роботи робота складає чотири години. Компанія позиціонує HMND 01 як універсальне рішення для автоматизації різних завдань на складах, роздрібній торгівлі та в домашніх умовах.

«Ми віримо в майбутнє, де люди і машини працюватимуть разом у гармонії, а не конкуруватимуть один з одним», – заявив засновник компанії Humanoid. За його словами, такі роботи допоможуть вирішити проблеми нестачі робочої сили та старіння населення.

Humanoid планує протягом 2025 року розробити та протестувати прототипи роботів як на колісній, так і на двоногій платформі. Компанія веде переговори з великими рітейлерами про пілотні проєкти.

Вихід британського стартапу ринку гуманоїдної робототехніки відбувається за умов жорсткої конкуренції. Сьогодні у цій галузі лідирують американські та китайські компанії: Boston Dynamics з Atlas, а також китайська Unitree. Крім того, Tesla планує до кінця року розгорнути на своїх заводах тисячу роботів Optimus.

Раніше компанія Figure AI оголосила про підписання контракту із неназваним великим комерційним замовником. За умовами угоди, Figure AI побудує 100 тис. людиноподібних роботів протягом наступних чотирьох років.