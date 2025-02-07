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Apple готується представити новий iPhone SE вже наступного тижня, – Bloomberg

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Apple готується представити новий iPhone SE вже наступного тижня, – Bloomberg
Нова версія iPhone SE буде схожою на iPhone 14
фото: macrumors.com

Ціна на новий iPhone SE поки невідома

Компанія Apple збирається найближчим часом представити новий бюджетний телефон iPhone SE, повідомив журналіст агентства Bloomberg Марк Гурман, посилаючись на джерела.

Очікується, що Apple презентує телефон уже наступного тижня, тобто з 10 до 16 лютого, а продажі почнуться наприкінці лютого. За словами джерел, Apple навряд чи стане проводити презентацію, присвячену запуску бюджетної версії айфона, і представить пристрій на своєму сайті.

За словами Марка Гурмана, нова версія iPhone SE буде схожою на iPhone 14. Телефон отримає великий екран, Face ID, чип A18, а також роз’єм зарядки USB-C. Пристрій також підтримуватиме систему штучного інтелекту Apple Intelligence.

Як зазначає автор Bloomberg, у магазинах Apple у багатьох регіонах США вже кілька тижнів скорочуються запаси поточної версії iPhone SE, що зазвичай відбувається перед оновленням.

Ціна на новий iPhone SE поки невідома. Поточна версія базової моделі коштує 429 доларів. Можливо, Apple підніме ціни на пристрій, оскільки в ньому з’являться нові функції, а дизайн оновиться, але, швидше за все, ціна залишиться у районі 500 доларів, припускає Марк Гурман.

iPhone SE – модель айфона початкового рівня, вперше представлена Apple у 2016 році. Попередня версія телефону, випущена 2022 року, залишалася єдиним айфоном із кнопкою «Додому» і без Face ID.

Відмова від кнопки «Додому» на iPhone SE означає, що Apple повністю відмовляється від культового інтерфейсу першого айфона, представленого у 2007 році, пише Bloomberg.

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Теги: Apple iPhone SE телефон гаджет

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